Вопреки антисемитам: как Райкин спас «Сатирикон»

Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина открылся 6 сентября 1939 года в Ленинграде под названием Театр эстрады и миниатюр. В его создании участвовали 3инаида Рикоми, Надежда Копелянская, Роман Рубинштейн, Петр Снопков и другие деятели культуры. Первым руководителем нового театра стал продюсер Исаак Гершман, при котором легендарный Аркадий Райкин пришел на работу в качестве конферансье.

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Через три года года после основания Ленинградского театра миниатюр Райкин почти на сорок лет стал его художественным руководителем. Во время войны артисты театра выступали на аэродромах, палубах боевых кораблей и в зонах артиллерийских позициий. Несмотря на всенародную любовь, из-за еврейских корней у Райкина были серьезные противники в правящих структурах.

«Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома партии, просто ненавидел Райкина.

Все свои спектакли маэстро поначалу обкатывал в Москве. Фактически сдавал — там ведь министерство культуры. Зато потом имел возможность показывать их беспрепятственно в Ленинграде, который очень любил», — говорил ныне покойный артист Роман Карцев в комментарии изданию «Факты».

По словам писателя Нины Катерли, Романов был «первым антисемитом города» и заявлял, что «все евреи — это граждане страны — потенциального противника». Она также говорила, что он «люто ненавидел всех деятелей культуры, которые не «приспосабливались». При Романове из Ленинграда были вынуждены уехать Сергей Юрский и Аркадий Райкин, а Иосифа Бродского и Сергея Довлатова выгнали из страны.

Под давлением партийного руководства Ленинграда, не поощрявшего злободневность спектаклей, в начале 1980-х годов Театр эстрады и миниатюр был вынужден переехать в Москву. Через год в составе нового поколения актеров в театр пришел сын Райкина Константин, до этого работавший в «Современнике».

В июне 1987 года после первого капитального ремонта в здании театра была представлена премьера спектакля «Мир дому твоему». В том же году театр миниатюр переименовали в Государственный театр «Сатирикон». Сын Райкина связал это название с «миром сатиры и юмора», в котором жил его отец.

«Кроме того, был такой журнал в начале прошлого века, где печатались русские писатели Зощенко, Теффи и другие. «Сатирикон» был у Петрония, где рассказывалось в комическом и сатирическом ключе о жизни римского общества. Был «Сатирикон» у Феллини. Нас привлекла туманность этого названия.

Никто толком не знает, что это такое, но у меня есть ощущение этого слова. Корень ясен — сатира, но необязательно его придерживаться», — говорил Константин Райкин.

Он стал главой театра после смерти отца 17 декабря 1987 года. Главной целью Райкина-младшего стало формирование нового драматического репертуара. Через пять лет театр был переименован в Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

На сегодняшний день театр является постоянным участником и лауреатом многих международных и российских театральных фестивалей. В активе культурного учреждения имеются такие награды, как четыре Государственные премии РФ, четыре премии «Золотая Маска», Международная премия Станиславского, премия имени Товстоногова, «Кумир», «Триумф», «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Самыми успешными спектаклями за все время существования театра считаются «Служанки» Жана Жене в постановке Романа Виктюка, «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта, срежиссированная Владимиром Машковым, шескпировский «Гамлет» Роберта Стуруа и другие.

В 2013 году в Москве состоялось открытие двух корпусов культурно-развлекательного центра, посвященного Райкину. В первом помещении на станции метро Марьина роща расположился торговый центр «Райкин Плаза», а во втором — высшая школа сценических искусств и Открытый театр. Во время ремонта здания театра постановки «Сатирикона» проводятся в помещении «Планеты КВН».