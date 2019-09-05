«Невежество и узость мышления»: Толкалина оскорбила россиян

Актриса Любовь Толкалина посетовала на невежество россиян, после реакции на ее откровенную публикацию в инстаграме. Провокационный пост бывшей супруги режиссера Егора Кончаловского был посвящен скончавшемуся на днях легендарному немецкому фешн-фотографу Петеру Линдбергу.

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Артистка простилась с ним, опубликовав фотографию обнаженных женских бедер, промежность на снимке прикрыта руками, в одной из которых зажата тлеющая сигарета. Подпись под публикацией гласила: «Линдберг умер. Да здравствует Линдберг».

Снимок в стиле покойного мэтра спровоцировал настоящую травлю Толкалиной в комментариях. Многим подписчикам размещенная фотография показалась чересчур эротичной, тогда как блог актрисы могут смотреть и совсем юные поклонники, а подобное зрелище вовсе не предназначено для их глаз. Также прозвучали мнения о том, что публикация знаменитости может подтолкнуть кого-нибудь к курению.

Подобная реакция пользователей инстаграма рассердила актрису и она разразилась огромным постом, в котором в первую очередь отметила, что опубликованная ею фотография не является произведением авторства маэстро Линдберга.

По ее словам это была съемка для проекта, о котором она намерена рассказать чуть позже. Знаменитость подчеркнула, что была вынуждена отключить комментарии из-за «потоков невежества», которые вызывали у нее лишь сожаление.

Она «ласково» обратилась ко всем комментаторам резонансной публикации с просьбой «все таки поинтересоваться персоной и наследием великого фотографа, на предметах фотоискусства которого выросло несколько поколений».

Подчеркнув, что и сама она относится к числу выросших на искусстве Линдберга, звезда предложила перейти в его аккаунт или «задать вопрос своему персональному другу гуглу».

Далее знаменитость выплеснула весь гнев, назревший во время чтения комментариев хейтеров и она перечислила все то, что считает болезнью современного русского человека: «невежество, узость мышления, недостаток образования, внутренняя темнота, отсутствие желания учиться и интересоваться мировым культурным наследием, истовое желание все свести к пошлости».

В заключение актриса написала житейскую мудрость «для тех, кто совсем ничего не понял из этого текста»: «Прежде чем подумать плохо — подумай хорошо» и пожелала всем мира.

На эмоциональное выступление Толкалиной нашлось много солидарных поклонников, которых также возмущает невежество соотечественников. Однако нашлись и те, кто нашел противоречия и двойные стандарты в словах знаменитости. Комментаторы указали на то, что, посоветовав своим негативно настроенным подписчикам «подумать хорошо», сама актриса не смогла поступить подобным образом.

«А мой вам совет — попробуйте никого не осуждать, обучение хорошему начните с себя», — написала пользовательница инстаграма.

Многие также осудили русофобскую полемику артистки, не без иронии отметив, что «транслировать такое элитарное знание небезопасно».

Кроме того, прозвучали едкие замечания на тему того, что знаменитость «не сильна в орфографии», в связи с чем читать и понимать ее объемное послание было «больно глазам».

Напомним, что ранее Толкалина побывала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где прокомментировала слухи о своем романе с рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым.

Подобные предположения стали звучать в сети после фестиваля «Нашествие» в этом году, тогда знаменитости якобы были замечены в одной машине, где они создавали впечатление влюбленной пары. Актриса на прямой вопрос о том, как она относится к подобной информации, ответила уклончиво.

«Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора. Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходят со съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене. Актеры — это все-таки несколько другие люди. Наш народ почему-то порой верит во всякие небылицы, о которых пишут в СМИ», — заявила Толкалина.

Кроме того, она подчеркнула, что никогда не дает интервью прессе, а все новости о ней рождаются из ее блога в инстаграме.