Умер перед спектаклем: как жил и работал Евгений Леонов

Детство актера Евгения Леонова прошло в небольшой московской коммуналке, которую он делил с папой-инженером, мамой-домохозяйкой и старшим братом. Окончив школу, он был вынужден устроиться на завод учеником токаря, чтобы помогать семье в покупке самого необходимого.

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Актерский талант Леонова раскрылся только в 1943 году после поступления в авиационный техникум. Там юноша активно занимался творческой самодеятельностью, а на третьем курсе принял решение бросить учебу и всерьез заняться актерской деятельностью.

Специфическая внешность, неординарная дикция и природная стеснительность помогли Леонову поступить в Московскую экспериментальную театральную студию — приемная комиссия хохотала в голос, когда он читал стихи. Окончив обучение в 1947 году, начинающий актер сразу попал в труппу учреждения Дзержинского района, но испытывал проблемы с построением карьеры — новичкам приходилось участвовать только в массовках. В 1948-м он перешел в Московский драматический театр имени Станиславского, где сыграл Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Робинзона в «Бесприданнице» Александра Островского, Креона в «Антигоне» Жана Ануя и Винченцо в «Де Преторе Винченцо» Эдуардо де Филиппо.

Испытывая серьезную материальную нужду, Леонов задался целью пробиться на широкий экран, но на протяжении нескольких лет ему приходилось играть только эпизодические роли.

Тем не менее, актер продолжал двигаться в заданном направлении, и в 1954 году в его жизни наступила белая полоса. Режиссер Михаил Яншин высоко оценил актерскую игру Леонова и назначил его на роль Лариосика в фильме «Дни Турбиных».

Звездой комедий актер стал в 1961 году после выхода картины «Полосатый рейс» Владимира Фетина. В этом фильме проявились те качества, за которые зрители любят и помнят Леонова до сих пор: милая неуклюжесть, мягкие интонации и общий образ обаятельного недотепы.

Одной из самых неожиданных работ актера была роль казака Якова Шибалка в экранизации рассказа Михаила Шолохова «Шибалково семя» — картине Фетина «Донская повесть». Благодаря этому фильму, в котором Леонов блистательно сыграл дуэтом с Людмилой Чурсиной, зрители и кинематографисты увидели, что актер способен и на острохарактерные драматические роли.

В 1968 году актер перешел в Театр имени Маяковского, где играл Ванюшина в спектакле «Дети Ванюшина» Сергея Найденова, Нарокова в «Талантах и поклонниках» Александра Островского и другие роли. После участия Леонова в телевизионной рекламе рыбы нототении режиссер Андрей Гончаров оскорбил его своим язвительным комментарием.

«Товарищи! Костлявая рука голода совсем задушила Евгения Павловича. Скинемся, что ли, пустим шапку по кругу, чтобы артист не пробавлялся нототенией», — публично заявил Гончаров.

После этих слов актер уволился из театра имени Маяковского и перешел в театр имени Ленинского комсомола, где начал работать с Марком Захаровым и Георгием Данелией. Его наиболее известными ролями в нынешнем Ленкоме стали Ламме Гудзак в «Тиле» Григория Горина, Иванов в одноименной пьесе Антона Чехова, подсудимый в «Диктатуре совести» Михаила Шатрова и вожак в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского.

В 1970 году в карьере Леонова появился один из ключевых драматических персонажей — бывший разведчик, а ныне слесарь, встречающийся с фронтовыми товарищами на поминках по умершему однополчанину. Благодаря картине Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» многие зрители открыли в актере невероятную трагическую глубину.

Нельзя не упомянуть главную работу Леонова в озвучивании мультфильмов, которой является советский «Винни-Пух». Наряду с Анатолием Папановым и Василием Ливановым артист стал одним из главных мультипликационных «голосов» для множества поколений советских и российских детей.

Всего Леонов сыграл более ста ролей в фильмах «За спичками», «О бедном гусаре замолвите слово», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона», «Тридцать три», «Не горюй!», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» и других.

В 1988 году с Леоновым случилось несчастье: находясь на гастролях в Германии, после обширного инфаркта он пережил клиническую смерть и экстренную операцию коронарного шунтирования. Позднее его жена Ванда Леонова рассказывала об этом в одном из интервью.

«Решили показать его врачу, а по дороге в больницу Женя… скончался. Немцы сразу же подключили его к аппарату искусственного дыхания.

Андрюша тоже был занят в этом спектакле, поэтому все время был с отцом. Врачи сказали, чтобы Андрюша разговаривал с ним, пел, читал ему стихи, потому что хотя Женя был без сознания, он все-таки мог что-то слышать. А вскоре и я прилетела туда. Врач сказал, что положение очень тяжелое, у Жени обширнейший инфаркт. Нужно было срочно делать операцию», — рассказывала Леонова.

Актер пролежал в коме 28 дней и спустя всего четыре месяца вернулся к работе. Не жалея себя, он участвовал в репетиции главной роли Тевье-молочника в спектакле Марка Захарова «Поминальная молитва» по Шолому-Алейхему. Эта постановка стала последней в карьере актера, который после болезни получал очень мало предложений.

«В начале 90-х мало снимали кино. Он себя чувствовал невостребованным. Папа сильно похудел, у него изменился цвет лица», — говорил сын актера Андрей Леонов на передаче «Судьба человека».

Собираясь на вечерний спектакль «Поминальная молитва» 29 января 1994 года, Леонов скончался из-за отрыва тромба в сердце. В этот день сотрудник театра вышел на сцену и сообщил зрителям о трагедии.