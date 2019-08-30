Опала, Чернобыль, Норд-Ост: каким был Иосиф Кобзон

Певец Иосиф Кобзон, народный артист СССР и Украины, родился в городе Часов Яр (Донецкая область) 11 сентября 1937 года в семье руководителя отдела кадров конфетной фабрики. С началом войны будущую звезду отечественной эстрады и его близких эвакуировали в Узбекистан, а позднее направили в Ташкент, откуда отец ушел на фронт политруком.

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Глава семьи был контужен в бою, демобилизован, однако остался с другой женщиной в Москве. Семья Кобзона вернулась на Украину в 1944 году, там мальчик вскоре пошел в школу в городе Краматорск. С конца 1940-х до 1957 года Кобзоны проживали в Днепропетровске.

В 1956-м Иосиф Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум, где прошли первые концерты с его участием. Он учился на «четверки», брал первые места на городском и республиканском соревнованиях по боксу, а также получал стипендию в размере около 180 рублей. Во время прохождения военной службы его приняли в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

После армии Кобзон поступил на работу в бомбоубежище Днепропетровского химико-технологического института, где за 50 рублей в месяц протирал противогазы спиртом до самого отъезда в Москву в 1959 году.

В столице он подал документы в ГИТИС, Мерзляковское училище, консерваторию им. Чайковского, но в результате поступил на вокальный факультет института им. Гнесиных. В том же году он стал выступать в цирке на Цветном бульваре. Заработанных денег на первое время хватало. Постепенно Кобзон стал расширять репертуар цирка композициями знаменитых советских композиторов.

По мере роста его популярности и увеличения мест выступления, руководство учебного заведения решило объявить певцу в ультимативной форме о необходимости принимать решение – продолжать учебу или заняться карьерой. Выбор был сделан, и Кобзон поехал с гастролями на Дальний Восток и в Сибирь.

На старте 1960-х артист начал появляться на телевидении – в его исполнении, в частности, звучали песни «А у нас во дворе…», «Куба – любовь моя», в эти же годы Кобзон стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. Он даже получил звание заслуженного артиста Ингушской ССР после выступления на Первом музыкальном фестивале Чечено-Ингушской АССР, чему сопутствовал небольшой скандал.

Партийное руководство возмутил тот факт, что звание заслуженного артиста было получено человеком, пробывшим на территории республики, которая его выдала, всего несколько дней. В итоге Кобзон оказался на год в опале – концерты в Москве ему были запрещены.

Тем не менее он участвует в международных конкурсах, завоевывает первые места на соревнованиях в Будапеште, Варшаве, Берлине. Его песней на стихи Роберта Рождественского в 1971 году открылся фестиваль «Песня года», постоянным участником которого становится сам Кобзон.

В 1980-х годах выросла и общественная роль певца – он пел перед советскими войсками в Афганистане, выступал в Чернобыле через два месяца после катастрофы на АЭС. При этом с 1984 года он начал преподавать вокал в своем родном институте имени Гнесиных, где стал профессором через девять лет.

В 1989-м исполнитель избрался народным депутатом и выступал за сохранение СССР как федеративного государства. В 1993 и 1995 годах баллотировался в Госдуму: от блока «Гражданский союз» и объединения «Мое отечество». Оба раза не смог преодолеть 5% барьер. В 1997-м он все-таки был избран в Госдуму от Агинского Бурятского автономного округа, а спустя несколько лет занял пост заместителя председателя комитета Госдумы по культуре и туризму.

В 2002 году террористы, захватившие заложников в московском театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», назвали его в числе четырех политиков, с которыми они были согласны вести переговоры. На встречу с боевиками в итоге пошли именно Кобзон и Ирина Хакамада, которые смогли вывести из здания женщину и троих детей.

Спустя год артист вошел во фракцию «Единая Россия», в саму партию он вступил в 2007-м. В 2003-2011 гг. занимал должность председателя комитета Госдумы по культуре, с 2011-го – первого заместителя председателя комитета по культуре.

В 2005-м певец перенес шестичасовую операцию по поводу рака в немецкой клинике. Через четыре года он был неудачно повторно прооперирован – спасти его удалось в онкологическом центре на на родине. В 2010-м на Всемирном форуме духовной культуры Кобзон дважды упал в обморок – опухоль вызвала анемию. Врачам пришлось оказывать помощь ему прямо на сцене.

Он был в очередной раз госпитализирован 22 июля 2018 года и через шесть дней впал в кому. Не стало Кобзона 30 августа.