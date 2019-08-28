«В Кейптаунском порту», «Игра Ганнибала» и другие премьеры недели

Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Игра Ганнибала» (2018) Кадр из фильма «Игра Ганнибала» (2018)
Кадр из фильма «Игра Ганнибала» (2018)

Кадр из фильма «Игра Ганнибала» (2018)

imdb.com
Послевоенная комедия «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», возвращение «Маленьких секретов», сиквел «Училки», боевик «Игра Ганнибала» и драма о спасателях «В Кейптаунском порту»: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» («The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society »); Майк Ньюэлл

В центре сюжета романтической комедии «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» — история молодой писательницы Джулиет Эштон, которая отправляется за вдохновением на остров Гернси. В годы Второй мировой войны здесь находился книжный клуб, служивший прикрытием для тайных собраний. В главных ролях снялись Лили Джеймс, Мэттью Гуд и Михиль Хаусман.

«Маленькие секреты большой компании» («Nous finirons ensemble»); Гийом Кане

В 2010 году режиссер Гийом Кане представил комедийную драму «Маленькие секреты» с Франсуа Клюзе и Марион Котийяр в главных ролях. История о приключениях лучших друзей понравилась французскому зрителю и спустя девять лет постановщик снял ее продолжение. На этот раз главные герои попытаются выяснить, прошла ли их дружба проверку на прочность после столь долгой разлуки.

«Последнее испытание»; Алексей А. Петрухин

В преддверии Дня знаний на экраны выходит отечественная картина «Последнее испытание» — продолжение нашумевшего триллера «Училка» о доведенной до отчаяния преподавательнице. В сиквеле Алексей Петрухин незначительно развивает сюжет предыдущей части — теперь школьный класс берут в заложники во время просмотра мюзикла. Фильм, к слову, снят по мотивам теракта на Дубровке. Главные роли исполнили Ирина Купченко, Ирина Алферова и Андрей Мерзликин.

«Игра Ганнибала» («Nomis»); Дэвид Рэймонд

Боевик режиссера Дэвида Рэймонда «Игра Ганнибала» может похвастаться мощным актерским составом, в который вошли Бен Кингсли, Генри Кавилл, Стэнли Туччи, Александра Даддарио и многие другие. Главного героя — детектива Маршалла, страдающего диссоциативным расстройством — в картине сыграл Кавилл. В ленте его герой арестовывает обвиняемого в убийствах молодых женщин, однако преступления продолжаются.

«Тачка на миллион» («Driven»); Ник Хэмм

Комедийная драма «Тачка на миллион» рассказывает о Джоне Делореане — создателе культовой модели автомобиля, известной по серии фильмов «Назад в будущее». Главный герой картины в исполнении Ли Пейса горит желанием построить лучший спорткар в мире и не останавливается ни перед чем ради достижения своей цели. Съемки фильма, проходившие в Пуэрто-Рико, дважды были прерваны серьезными ураганами — «Ирмой» и «Марией».

«Коко-ди Коко-да» («Koko-di Koko-da»); Йоханнес Нюхольм

Шведско-датский триллер под загадочным названием «Коко-ди Коко-да» с пугающим красноглазым котом на заставке добрался до России. Фильм ужасов Йоханнеса Нюхольма рассказывает о семейной паре, отправившейся в путешествие для укрепления расшатанных отношений. В лесу им встречаются необычные цирковые актеры, которые, как и водится в ужастиках, предлагают героям сыграть в страшную игру. Для распутывания непрерывного круга пугающих событий им приходится неоднократно переживать один и тот же день.

«В Кейптаунском порту…»; Александр Велединский

Российский драматический фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту...» впервые был показан на открытии XXVI международного кинофестиваля «Окно в Европу» и удостоился специального приза жюри. Согласно сюжету, трое мужчин — Моряк, Пахан и Салажонок — в послевоенное время пересеклись на Дальнем Востоке и начали перестрелку. В результате каждый из них остался уверен, что убил двух соперников, но все выжили и прожили долгую жизнь. Казалось бы, все закончилось хорошо, однако через много лет героям в исполнении Владимира Стеклова, Сергея Сосновского и Александра Робака пришлось вернуться к этой истории.