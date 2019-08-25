Олег Меньшиков экстренно госпитализирован

Народного артиста России Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из ведомственных клиник в ночь на 25 августа. Об этом сообщили источники РЕН-ТВ.

Согласно инсайдерам, художественному руководителю театра имени Ермоловой потребовалась экстренная помощь после употребления алкоголя. Родственники 58-летнего актера не дают комментариев о состоянии его здоровья.

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Олег Меньшиков руководит художественным драматическим театром имени Ермоловой с 2012 года. Прежде всего он известен как актер, сыгравший в фильмах «Утомленные солнцем», «Покровские ворота» и «Сибирский цирюльник», а также исполнивший театральные роли в спектаклях «Игроки» по пьесе Николая Гоголя и «Идиот» по роману Федора Достоевского.

Меньшиков родился в 1960 году в далекой от творческих профессий семье: его отец был военным инженером, а мать — невропатологом. Однако родители обеспечили сыну воспитание и развитие в лучших традициях интеллигенции: он учился игре на скрипке, фортепиано и гитаре, изучая музыку с раннего детства. В старших классах школы юноша ставил спектакли, музыку и слова к которым писал сам.

Когда Меньшиков учился в девятом классе, на одном из публичных мероприятий его заметил преподаватель Щепкинского училища Владимир Монахов. Он был поражен талантом юноши и пригласил его на вступительные испытания. Позднее Монахов признавался, что, несмотря на отсутствие опыта и профессиональную неотесанность, Меньшиков напоминал ему известного французского актера Жерара Филипа.

Позднее Меньшиков без труда смог поступить в училище на курс Николая Афонина и очаровать преподавателей легким характером, а также умением находить со всеми общий язык.

После получения диплома он был зачислен в Малый театр, а позже перешел в труппу театра Советской армии. Актер также играл на сценах театров имени Ермоловой, Моссовета, и организованного им самим Театрального товарищества 814.

Первые роли Меньшикова в кинематографе были небольшими, но отличались динамикой роста — с каждым новым фильмом актер раскрывался все больше. Его кинодебютом стала картина Сурена Шахбазяна 1980 года «Жду и надеюсь». Затем Меньшиков появлялся в фильмах «Родня» Никиты Михалкова, «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна, »Мой любимый клоун» Юрия Кушнерева, «Капитан «Фраакс» Владимира Савельева и других.

Наибольшую популярность Меньшиков получил благодаря роли Костика в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота», а картина «Моонзунд» Александра Муратова принесла ему Серебряную медаль имени А. П. Довженко.

Поздними ролями Меньшикова были полковник Лебедев из «Притяжения» и Яков Гуро из серии блокбастеров по мотивам произведений Гоголя. В комментарии сайту «АиФ» актер заявил о своем легком отношении к критике данных фильмов.

«А возможные реакции на фильм… Бог его знает. Я слышал мнения, что Саша Петров на Гоголя совершенно не похож. Меня это так всегда забавляло! А его, Гоголя, кто-то видел? С ним кто-то знаком был? Кто-то может описать его точно? Мы знаем его лишь по портретам и по воспоминаниям тех, кто писал про Гоголя. И, если судить по этим книгам, у Гоголя там такое творилось — черт ногу сломит», — говорил артист.

В 2018 году Меньшиков запустил собственный канал на YouTube, на котором периодически выходят выпуски его шоу под названием «ОМ» в формате интервью. Собеседниками артиста становились Данила Козловский, Алла Пугачева, Виктор Сухоруков, Слава Полунин и Федор Конюхов.