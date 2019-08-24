Миллионы Черной вдовы: самые высокооплачиваемые актрисы мира

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes. По данным издания, с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года она заработала $56 млн (до выплаты налогов, без вычета гонораров агентам, менеджерам и юристов).

При этом значительную часть суммы — $35 млн — ей принесла роль Черной вдовы в фильме «Мстители. Финал».

В июле этого года заключительная часть франшизы установила новый мировой рекорд по кассовым сборам, выручив более $2,8 млрд. Таким образом, картина отодвинула на второе место предыдущего лидера — научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», удерживавший первенство на протяжении последних десяти лет.

Реклама

Для 34-летней знаменитости это уже вторая победа в рейтинге: в прошлом году Йоханссон заработала $40,5 млн. Тогда ее финансовому успеху также способствовала популярность супергеройского блокбастера — боевика «Мстители: Война бесконечности».

На втором месте в списке разместилась колумбийка София Вергара. В 2018 году она была названа самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой. За последний год артистка заработала более $44 млн благодаря сериалу «Американская семья», в котором снимается с 2009 года.

На третьей строчке рейтинга с годовым доходом $35 млн оказалась Риз Уизерспун. Следом идут актрисы Николь Кидман ($34 млн) и Дженнифер Энистон ($28). В списке также значатся звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс с $24 млн (седьмое место) и Марго Робби с $23,5 млн. Замкнула топ-10 исполнительница роли Мередит Грей в сериале «Анатомия страсти» Эллен Помпео с $22 млн.

Отмечается, что представительницы первой десятки в совокупности заработали за год более $314 млн, что почти на $70 млн превосходит прошлогодний показатель. В то же время доходы женщин в Голливуде по-прежнему уступают заработкам их коллег-мужчин. На днях Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Возглавил список Дуэйн «Скала» Джонсон, получивший наибольшую известность благодаря серии фильмов «Форсаж».

За период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года доходы артиста составили $89,4 млн, а его участие в съемках приключенческого боевика «Джуманджи: Новый уровень» обошлось создателям фильма в $23,5 млн.

Помимо этого, он получает миллионные роялти со своих линий одежды, обуви и наушников, а его гонорар за одну серию проекта HBO «Футболисты» составляет $700 тысяч.

Второе место занял австралийский актер Крис Хемсворт, заработавший за прошедший год $76,4 млн. В 2019 году у знаменитости состоялись сразу две громких премьеры: кроме «Мстители: Финал», на экраны вышли «Люди в черном: Интернэшнл», где он сменил на посту Уилла Смита.

На третьей строчке финишировал Роберт Дауни-младший с доходом $66 млн.

«Сейчас знаменитости вроде (Роберта) Дауни-младшего и (Скарлетт) Йоханссон находятся в крайне выгодном положении, чтобы требовать огромные гонорары от студий, которые инвестируют сотни миллионов долларов в производство блокбастеров вроде «Мстителей», — прокомментировал ситуацию на кинорынке юрист Дэвид Чидекел.

В рейтинг журнала также вошел актер Брэдли Купер, заработавший за год $57 млн. Как отметили эксперты, только одна десятая от этой суммы связаны с его участием в «Мстителях», где он озвучил Реактивного Енота. Основную же часть годового дохода (70%) ему принес фильм «Звезда родилась». Картина, в которой Купер снялся вместе с поп-дивой Леди Гагой (и с ней же исполнил саундтрек), собрала в прокате $435 млн при бюджете в $36 млн

В прошлом году, согласно списку Forbes, следом за Йоханссон расположилась Анджелина Джоли с $28 млн. Большую часть из этой суммы она получила за роль главной злодейки в фильме «Малефисента-2». Третье место заняла Дженнифер Энистон ($19,5 млн), известная по роли Рейчел Грин в сериале «Друзья» — при этом значительная сумма в данном случае приходится не на кино и театр, а на коммерческие доходы.