Экстрасенсы и скандалы: как сложилась карьера Марата Башарова

Российский актер и телеведущий Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве. Во время учебы на юридическом факультете МГУ артист прошел пробы в спектакле «Кентервильское привидение» в театре «Современник». Получив роль, он на протяжении двух сезонов играл в этой постановке.

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В том же году Башаров забрал документы из университета и поступил в театральное училище имени Щепкина. Во время учебы он исполнил эпизодическую роль танкиста в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».

Окончив обучение в 1996 году, Башаров спустя два года снялся в образе графа Палиевского в картине «Сибирский цирюльник» Михалкова. Затем он сыграл в драмах Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» и «Олигарх» Павла Лунгина. Однако наибольшую известность актеру принес сериал Александра Митты «Граница. Таежный роман», вышедший на экраны в 2001 году. В нем он исполнил роль юного лейтенанта, который влюбляется в жену сослуживца.

Помимо актерской карьеры, Башаров известен телевизионными проектами. С 2009 года он ведет реалити-шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Кроме того, артист в течение двух сезонов был ведущим ТВ-проектов «Ледниковый период» и «Лед и пламень».

В последние годы Башаров реже появляется на телевидении и практически не снимается в кино, а его имя все чаще фигурирует в скандальной хронике. Впервые телеведущий попал в центр внимания из-за своего буйного нрава в 2014-м. Тогда он нанес своей второй супруге Екатерине Архаровой травмы головы, а также сломал нос. Несмотря на то, что Башаров сумел избежать уголовного наказания, многие коллеги и известные личности, включая заслуженного тренера России Татьяну Тарасову, осудили его поведение.

Спустя некоторое время актер принес извинения Екатерине и пожалел, что «не оправдал надежд». Несмотря на весь резонанс, Архарова в тот момент решила не подавать в суд на артиста, пожалев его.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь — из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы Круцко. — «Газета.Ru»), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

При этом два года назад Башаров отверг все обвинения и заявил, что не избивал свою супругу.

«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было, — сказал актер в передаче Первого канала. — Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я вас очень люблю. Не верьте слухам, верьте своему сердцу».

В конце декабря прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что третья по счету супруга актера Елизавета Шевыркова также подверглась избиению. По словам ее брата Федора, она была вынуждена обратиться в медучреждение после полученных травм — у нее был сломан нос, и врачи оказали ей первую помощь.

Шевырков отметил, что до этого телеведущий уже поднимал руку на супругу, но семья предпочла не афишировать предыдущий случай из-за недавно родившегося сына Марселя. Он рассказал, что первый инцидент произошел еще в 2017 году, когда его сестра обратилась за помощью к медикам из-за травмы руки.

«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — рассказал он.

В начале этого года прервала молчание и сама пострадавшая, когда объявила о разводе с Башаровым.

«Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — написала Елизавета в инстаграме.

По ее словам, она до последнего надеялась, что Башаров сможет измениться и стать лучше ради их ребенка Марселя, но ожидания не оправдались. «Я верила в человека, верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Но увы», — призналась тогда Шевыркова.

Скандалы сильно ударили по карьере Башарова. Так, продюсеры спектакля «День сюрпризов», в котором актер должен был сыграть одну из ролей, приняли решение заменить его на Сергея Астахова. Кроме того, в марте этого года зрители призвали бойкотировать постановку «Любовь.Ру» с его участием в Белоруссии. Со своей стороны, представители шоу «Битва экстрасенсов» пока не приняли окончательного решения о том, стоит ли увольнять артиста с поста ведущего, который он занимал целых десять лет.