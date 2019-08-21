«Нет времени умирать»: новые подробности о 25 фильме про Бонда

Новый фильм о приключениях спецагента Джеймса Бонда будет называться «Нет времени умирать» («No Time to Die»). Об этом сообщается в официальном твиттере кинофраншизы.

«Дэниэл Крэйг вернется на экраны в роли Джеймса Бонда в ленте «Нет времени умирать», — говорится в посте.

Картина должна выйти на российские экраны в начале апреля 2020 года. Сыграют в «Нет времени умирать» — помимо Крэйга — Рами Малек, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Наоми Харрис и другие.

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Режиссерское кресло проекта занимает Кэри Фукунага, приложивший руку к сериалу «Настоящий детектив», а сценарий ленты написала создательница шоу «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж. Согласно слухам, в грядущем боевике Бонд отправится в отпуск, решив немного отдохнуть от службы. Полноценно насладиться заслуженной паузой у него, однако, не выйдет: Бонда потревожит Феликс Лейтер из ЦРУ, который попросит «007» о помощи в вызволении ученого из плена. При этом с миссией Джеймс якобы не справится — героя Крэйга похитит таинственный злодей. В результате на посту главного спецагента британской разведки Бонда временно заменит персонаж Лашаны Линч — об этом недавно рассказал источник, близкий к создателям фильма.

«Бонда, разумеется, привлекает женщина «007», и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — добавил инсайдер.

Ранее в СМИ появилась информация, что одну из эпизодических ролей в «Нет времени умирать» может исполнить сам принц Чарльз: соответствующее предложение члену британской королевской семьи, в минувшем ноябре отметившему 70-летие, сделали лично создатели боевика, когда наследник престола побывал на съемочной площадке картины. По мнению осведомителя, знакомого c причастными к созданию блокбастера, возможное появление принца Чарльза в одной из сцен фильма об «агенте 007» приведет поклонников саги в восторг: «Им очень понравился дуэт Крэйга и королевы Елизаветы II. И я думаю, что Чарльз может произвести даже больший эффект. Он является воплощением всего британского, идеально подходит для эпизодической роли... На мой взгляд, фанаты серии со всего мира полюбят его».

Сам принц Уэльский до сих пор обдумывает предложение продюсеров. «Это обсуждалось несколько недель назад — когда он посетил съемочную площадку. И сейчас принц обдумывает предложение — заключил информатор. — Продюсеры отчаянно хотят его подписать. Его участие в фильме — именно то, что нужно проекту».

Как известно, на съемках «Нет времени умирать» ранее произошло несколько неприятных инцидентов, которые стали достоянием СМИ. Так, в прошедшем июне на студии Pinewood, где идет работа над картиной, прогремел взрыв — к счастью, обошлось без серьезных травм, однако некоторые декорации ленты были заметно повреждены.

А незадолго до этого — в мае — исполнителю роли Бонда Крэйгу пришлось перенести операцию на колене: травму он получил именно на съемочной площадке. «Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции», — говорилось тогда в заявлении в соцсетях.

Премьера первой ленты о шпионе — «Доктор Ноу» (Dr. No) — состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде «агента 007» играли несколько актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Джеймс Бонд — центральный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки. Он стал широко популярен уже после первых экранизаций произведений в середине прошлого столетия. «Бондиана» является одной из самых продолжительных франшиз в истории кинематографа. С 1962 по 2015 год вышло 24 картины. Кроме того, существуют еще три «неофициальных» ленты: «Казино Рояль» (1954 и 1967 года) и «Никогда не говори никогда» (1983). Серия принесла своим создателям более $6 млрд.