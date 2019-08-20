«Маленькие женщины», «Под водой» и другие трейлеры недели

«Маленькие женщины» («Little Women»), Грета Гервиг. Премьера в России — 30 января 2020 года

На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликован первый трейлер фильма «Маленькие женщины», снятого американским режиссером Гретой Гервиг. Основой для картины послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. Мировая премьера картины запланирована на 25 декабря. Главные роли в фильме сыграли Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан.

«Зеровилль» («Zeroville»), Джеймс Франко. Премьера в России — 19 сентября

Пару дней назад у россиян появилась возможность посмотреть дублированный трейлер драмы «Зеровилль» Джеймса Франко, снятой по роману Стивена Эриксона. Сам Франко сыграл в своем фильме главную роль — одержимого любителя кино, который отправляется в Голливуд с «кинематографической» татуировкой на голове. Также в картине играют Сет Роген и Меган Фокс. Действие «Зеровилля», как и нашумевшего «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, происходит в 1969 году. В США и Канаде лента выйдет 6 сентября.

«Под водой» («Underwater»), Уильям Юбэнк. Премьера в России — 9 января 2020 года

Студия Fox выпустила первый официальный трейлер фильма «Под водой» с явным намеком на наличие в глубине воды какого-то жуткого неведомого существа. Главные персонажи ленты Уильяма Юбэнка — подводные исследователи, вынужденные спасаться от последствий землетрясения. Героев боевика сыграли Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Винсент Кассель, Джон Галлахер-младший, Джессика Хенвик, Мамуду Ати и Ганнер Райт.

«Вечный код» («Eternal code»), Харли Уоллен

Последним фильмом шведского актера и режиссера Харли Уоллена стал «Вечный код», первый официальный трейлер которого вышел 15 августа. По сюжету ленты компания, занимающаяся генетическими исследованиями, создает революционное изобретение для поддержания жизни, но для окончания разработки требуются только незаконные методы. В картине, которая выйдет в США 6 сентября, сыграли Скаут Тэйлор-Комптон, Ричард Тайсон, Билли Уэрт, Мел Новак и Харли Уоллен.

В прокате все еще идет хоррор «Страшные истории для рассказа в темноте», как уже вышел тизер очередного продюсерского проекта оскароносного Гильермо дель Торо. Теперь именитый мексиканец представляет еще один фильм ужасов под названием «Оленьи рога». В небольшом городке штата Орегон местная учительница и ее брат шериф оказываются вовлечены в страшный секрет, которым с ними делится знакомый студент.

«Правда» («La verite»), Хирокадзу Корээда. Премьера в России — 6 февраля 2020 года

Компания Gaga Films представила первый японский трейлер фильма «Правда» от известного режиссера Хироказу Корээды. В прошлом году на Каннском кинофестивале он получил Золотую пальмовую ветвь за драму «Магазинные воришки». В своей новой картине «Правда» Корээда задействовал международный актерский состав, в который вошли Жюльет Бинош, Итан Хоук, Людивин Санье, Рогер, Ван Хол, Жакки Берруайе, Лорен Капеллуто и другие. Снятая во Франции лента рассказывает о конфликте во время воссоединении дочери и ее матери, которая оказалась известной актрисой.

«Промар» («Promare»), Хироюки Имаиси. Премьера в России — 12 сентября

Еще одна новинка от японцев — первый полнометражный американский трейлер аниме-фильма «Промар» Хироюки Имаиси. В картине рассказывается захватывающая история о сотрудниках отдела пожарной охраны, сражающихся с группой мутантов, которые спровоцировали на Земле крупную пожарную катастрофу.