Грустный клоун и гость с юга: каким запомнился Семен Фарада

Народный артист России Семен Фарада (при рождении — Фердман) не имел актерского образования: окончив школу с золотой медалью, он мечтал пойти по стопам отца-военного и поступить в Бронетанковую академию имени Сталина. Однако Фердмана подвела физическая подготовка — для поступления в военный вуз был необходим разряд по легкой атлетике. Потеряв мечту, будущий артист подал документы в ближайший по ходу трамвая вуз, которым оказалось МВТУ им. Баумана. Здесь тоже не обошлось без приключений, но в итоге Фердман сумел поступить на энергомашиностроительный факультет. Во время учебы он активно участвовал в университетской самодеятельности.

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Отучившись три года, Фердман отправился служить во флоте города Балтийск в Калининградской области и возглавил эстрадную группу Краснознаменного Балтийского полка. В армейские годы он также выступал в драматическом коллективе при балтийском Доме офицеров и играл в спектакле по пьесе Бориса Лавренева «Разлом» небольшую роль моряка-анархиста. За четыре года службы Фердман получил отличную практику на сцене и вернулся домой с рекомендательными письмами, адресованными Юрию Завадскому и Аркадию Райкину.

Тем не менее до 1969 года он добросовестно учился в институте, окончил его и даже некоторое время проработал по специальности. Но тяга к актерской деятельности была настолько сильна, что работу инженером Фердман совмещал с занятиями в эстрадной студии-театре при МГУ.

После закрытия студии за неугодные постановки актера пригласили в Москонцерт и стали предлагать первые эпизодические роли в кино.

В 1971 году на съемках картины Валерия Ахадова «Вперед, гвардейцы» Фердману намекнули, что его еврейская фамилия не может фигурировать в титрах. Так появился псевдоним Фарада, который позднее был занесен во все документы актера и стал его законной фамилией.

Через год режиссер Юрий Любимов пригласил актера в труппу Театра на Таганке. За годы работы Фарада сыграл во многих спектаклях, в том числе в знаменитых «Добром человеке из Сезуана» и «Мастере и Маргарите». Параллельно работал на телевидении, и многие советские дети помнят его благодаря детской образовательной программе «АБВГДейка». В первом составе шоу компанию ведущей Татьяне Черняевой составляли три клоуна — Владимир Иванович, Саня и грустный Сеня, которого играл Фарада.

Всесоюзная слава настигла актера в 1979 году, когда он сыграл в фильмах «Гараж» Эльдара Рязанова и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. Несмотря на то что роли Фарады в этих лентах являются второстепенными, зрители запомнили и полюбили его героев. Зачастую одной лишь интонацией актер создавал характеры, вошедшие в историю отечественной комедии. При этом Фарада признавался, что в жизни он намного веселее своих не самых успешных героев. Своей любимой киноработой актер назвал роль еврейского портного в забытой многими картине «Попугай, говорящий на идиш» Эфраима Севелы.

Изначально «гость с юга», которого Фарада сыграл в фильме «Чародеи» Константина Бромерга, был задуман как эпизодический персонаж с четырьмя репликами. Однако сам актер придумал много любопытных ситуаций с участием своего героя, сдобрив их комическими фразами, и с одобрения режиссера расширил эту роль. Об этом в одном из интервью рассказывал сам Бромберг.

«Семен Фарада даже эпизоды додумывал. Как-то предложил: «Я в кадре должен пройти босиком. Давайте я ноги намочу, чтобы следы оставались». Я говорю: «Замечательно». Он намочил ноги и, перед тем как пройти, воскликнул: «Боже, как я вспотел!» Эту фразу вырезали — разве мог в советском кино упоминаться Бог!» — поделился режиссер.

Еще один крупный успех случился у Фарады в 1984 году, когда на экраны вышел фильм Марка Захарова «Формула любви». Песню, которую актер исполнял вместе с Александром Абдуловым «Уно моменто», стала одним из самых ярких эпизодов картины.

В 2000 году Фарада перенес первый инсульт, повлекший за собой нарушение речи, и долгое время боролся с этим недугом. Спустя полтора года он сломал шейку бедра. 20 августа 2009 года актер умер от очередного инсульта в возрасте 75 лет.