«Честно поделила»: вдова Пырьева рассказала о его завещании

Заслуженная артистка России Лионелла Пырьева приняла участие в шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии программы 81-летняя актриса рассказала о последних днях жизни своего первого мужа, знаменитого режиссера Ивана Пырьева.

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«Я предчувствовала его уход. До меня у него было три инфаркта. Но он скрывал от всех свое плохое самочувствие. В последние полгода я видела, что он совсем ослабел. Да еще картина «Брат­ья Карамазовы» была очень тяжелая. Однажды на съемочной площадке взорвался какой-то прибор. Его поранило, но он не хотел подавать вида, что пережил шок», — поделилась Пырьева.

Она также рассказала об одном из самых запоминающихся моментов, произошедшем незадолго до смерти Пырьева. Однажды он пришел домой, сбросил дубленку в коридоре, подошел к зеркалу и сказал: «Плохой ты, Иван Александрович».

«У меня тогда сердце оборвалось. Я не спала всю ночь. Он проснулся сначала полчетвертого. Спросил, почему я не сплю. Решил еще поспать. А через два часа я услышала храп. Так люди не храпят во сне. Я подбежала к телефону и позвонила в клинику, но было уже поздно», — сказала актриса.

По словам Пырьевой, из-за отсутствия завещания она поделила наследство между его детьми, оставив часть имущества себе.

«Он его нигде не зарегистрировал завещание, да и я поступила честно. Все разделила между двумя сыновьями. Ну и мне досталась третья часть его имущества», — сказала она.

Актриса также призналась, что никогда не испытывала романтических чувств к первому мужу, который был старше ее на 36 лет.

«Иван Александрович всегда соответствовал моим представления о нормальном муже, друге. Мы жили с ним в одном доме. Однажды я оказалась у него дома. Я была удивлена. Увидела перед собой подавленного человека, с каким-то душевным грузом. Я видела, что этому человеку плохо. Он мне сказал, чтобы я заходила к нему, если будет скучно. Никаких ухаживаний и предложений еще не было. Я даже рассказывала ему об Олеге Стриженове, которого тогда очень любила, но была вынуждена на время расстаться», — заявила она.

Долгое время Пырьев страдал после расставания с бывшей супругой Мариной Ладыниной, назвавшей его мерзавцем в письме Центральному комитету партии. Одумавшись, она не отправила и разорвала это сообщение, однако домработница его склеила и показала Пырьеву. Это стало причиной для развода пары.

«А потом он стал ухаживать за мной, заботиться, когда я болела. Мы зарегистрировали отношения. Я его бесконечно уважала. Это была какая-то материнская любовь. Я о нем заботилась. Но не надо думать, что я была рядом с ним ради ролей и карьеры», — поделилась Пырьева.

Еще одной темой обсуждения на передаче была смерть дочери нынешнего супруга актрисы Олега Стриженова. В 1957 году Наталья родилась в первом браке Стриженова, также работала актрисой и скончалась в возрасте 45 лет.

«Вокруг смерти Натальи ходило много разных сплетен. Но я скажу, что все это неправда. Она не принимала никакие психотропные препараты, как все утверждали. У нее просто расшаталось здоровье за годы карьеры. Были серьезные проблемы с сердцем. У нее были непростые отношения с отцом и со мной. Наташа была сложным человеком. У нас были очень натянутые отношения», — отметила Пырьева.

В начале этого года 93-летняя актриса Вера Васильева рассказала о том, что в начале карьеры Пырьев ее домогался. Во время обучения в Московском театральном училище 22-летней студентке посчастливилось сняться в его фильме «Сказание о земле Сибирской». В результате роль Анастасии Петровны Гусенковой принесла Васильевой огромную популярность.

В своей книге артистка призналась, что после того, как лента вышла на экраны, Пырьев пригласил ее в свой гостиничный номер и сделал недвусмысленное предложение отблагодарить его за головокружительный успех. Актриса была шокирована поведением режиссера и убежала из гостиницы.

В то время Васильева не решилась рассказать кому-либо о случившемся и призналась в этом лишь много лет спустя в своей биографии. По словам народной артистки СССР, она пересмотрела свое отношение к инциденту и теперь называет приставания Пырьева «безумной ошибкой» и «привычным поведением всех людей», работающих в этой индустрии. Помимо Васильевой о домогательствах со стороны режиссера рассказывали актрисы Людмила Марченко, Ия Арепина и Екатерина Савинова.