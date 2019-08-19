Боярский и Валерия: названы наставники «Голоса»

Первый канал объявил наставников второго сезона вокального проекта «Голос 60+».

«Кресла наставников команд во втором сезоне музыкального суперпроекта «Голос 60+» займут Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютирующие в шоу Михаил Боярский и Валерия!» — говорится в пресс-релизе телеканала.

В прошлом сезоне среди судей проекта уже были представлены Пелагея и Лещенко. Тогда победу в конкурсе одержала подопечная певицы Лидия Музалева. Ее основным конкурентом, уступившим ей в финале всего два процента, стал Евгений Стругальский из команды народного артиста России.

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Первый сезон новой версии популярного шоу вышел в коротком формате, в который вошло четыре выпуска. В проекте приняли участие люди, родившиеся не позднее 1958 года. Наставники отбирали всего по четыре конкурсанта на слепых прослушиваниях, которые продолжались в течение двух эпизодов.

«У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни — это достойно всяческого уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов – от 60 до 90!» — рассказал продюсер «Голоса» Юрий Аксюта.

Отмечается, что съемки слепых прослушиваний стартуют в Москве 19 августа. Кроме того, пресс-служба телеканала анонсировала состав наставников восьмого сезона основного «Голоса», который станет известен в ближайшее время.

Сравнительно недавно, в июле этого года, Первый канал сообщил о начале кастинга нового сезона «Голос». Всего из тысяч претендентов на участие были отобраны 600 наиболее перспективных исполнителей. После кастинга 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе — «слепых прослушиваниях».

В то же время появились подробности отбора конкурсантов второго сезона шоу «Голос 60+». Из 250 человек до стадии «слепых прослушиваний» были допущены 50. Самой возрастной участницей кастинга стала 91-летняя женщина.

Известно, что система голосования в вокальном состязании будет усовершенствована в связи с недавним скандалом на проекте «Голос. Дети». В конце апреля дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу на конкурсе по результатам голосования в финале передачи. В решающем раунде шоу вокалистка набрала 56,5% голосов, опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.

Такой разрыв голосов вызвал у зрителей подозрения в том, что итог мог оказаться «накрученным». На фоне массового недовольства в сети Первый канал организовал проверку результатов. При этом представители вещателя подчеркивали, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии».

Спустя пару недель компания, занимающаяся проверкой результатов в финале «Голоса», опубликовала первые итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

В свою очередь представители Первого канала сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги проекта. Тогда они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу. Эпизод вышел в эфир 24 мая. В нем приняли участие финалисты шестого сезона (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) за исключением самой Абрамовой, которая на съемки не приехала. На Первом канале при этом подчеркнули, что приглашали девочку на повторный финал.

В конце выступления Эрнст также объявил нового победителя шестого сезона «Голоса». Главный приз шоу решили передать абсолютно всем финалистам проекта, включая Абрамову.

Ситуация с «накруткой голосов» вызвала широкий резонанс. С критикой родителей Микеллы выступили, в частности, Максим Галкин, Валерия, Юрий Лоза и другие артисты. В то же время отец победительницы Ян Абрамов отказался комментировать результаты финала проекта, назвав скандал «чушью».