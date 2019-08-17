Чудо под Жуковским: каким выйдет фильм о посадке в кукурузу

Российский режиссер Федор Бондарчук заявил о желании экранизировать историю экстренной посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье, которая благодаря мастерству пилотов закончилась без человеческих жертв. По мнению кинематографиста, данный инцидент заслуживает собственного художественного фильма.

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«Да, про эту историю надо снимать кино», — сказал постановщик kp.ru, в то же время призвав «погодить с выводами и не опережать события».

Ранее о подобной инициативе говорил и коллега Бондарчука — Владимир Хотиненко. При этом он подчеркнул, что для потенциальной экранизации «нужен хороший сценарий», передает РИА «Новости».

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В истории отечественного кинематографа главным фильмом-авиакатастрофой, безусловно, является лента «Экипаж» Александра Митты (он, кстати, также поддержал идею экранизации «чуда в Жуковском»), которая вышла на экраны в 1979 году.

Картина, что важно, не была основана на реальных событиях: после поступления в продажу известного романа Артура Хейли «Аэропорт» и последовавшего фильма по его мотивам тема авиакатастроф в кино стала очень популярной, однако в СССР голливудские картины не показывались, и в итоге было решено восполнить отсутствие кинопроизведений подобного толка чем-то своим.

«Экипаж» был примечателен тем, что делился на две части, совершенные разные в жанровом плане (первая из них — это чистая бытовая мелодрама), которые, впрочем, в результате сливались в одно гармоничное составляющее.

Уже в 2016-м в российском прокате дебютировал еще один «Экипаж», снятый Николаем Лебедевым и чем-то отдаленно напоминавший своего старшего тезку. Картина, которая тоже не была основана на какой-то реальной авиакатастрофе, в целом пришлась по душе зрителям (особенно — визуально), при этом некоторые критики отмечали, что в плане достоверности лента местами перегибала палку.

За несколько лет до этого в США вышла биографическая драма-катастрофа Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне», которая достаточно точно пересказала события невероятной посадки в 2009-м авиалайнера Airbus A320-214 на воду в Нью-Йорке: в том инциденте, как известно, погибших также не оказалось.

Важную роль в сюжете данной ленты, к слову, сводилась не только к чудесному приводнению самолета на Гудзон, но и якобы допущенной пилотами ошибке (позднее расследование показало, что они все сделали абсолютно верно): на первых этапах разбирательства эксперты пришли к выводу, что воздушное судно можно было экстренно посадить в ближайших аэропортах, тем самым снизив риск трагического исхода авиапроисшествия. Фильм Иствуда, главную роль в котором исполнил Том Хэнкс, был высоко оценен критиками и даже получил номинацию на «Оскар».

Учитывая тот факт, что чудесное приземление в Жуковском, в котором свои наивысшие профессиональные качества продемонстрировали пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, едва ли не все мировые СМИ сравнивают именно с инцидентом на Гудзоне,

Примерный сценарий

«Газета.Ru» попыталась предположить, каким может быть сюжет экранизации событий в Подмосковье, чтобы он получился хотя бы частично достоверным, но в то же время все-таки художественным, а не документальным — и удостоился бы положительных отзывов от зрителей.

Действие фильма лучше перенести в какой-то вымышленный российский город, в котором есть всего один — да и тот древних времен — аэропорт. Рядом с ним, допустим, находится огромная свалка, на которую уже не первый год жалуются местные жители, однако муниципальные власти перманентно игнорируют просьбы граждан об ее нейтрализации или хотя бы приведении в нормальное состояние: оказывается, что мэр находится в сговоре со владельцами клоаки и некоторыми полицейскими. Тем временем на реконструкцию аэропорта выделяют деньги из центра. Его, естественно, реконструируют, после чего с помпой открывают — мэром торжественно перерезается красная ленточка, событие активно освещается городскими СМИ...

Руководство аэропорта, однако, заявляет, что — хоть и комплекс наконец-таки был приведен в приличный вид — осуществлять посадки и вылеты самолетов на нем по-прежнему небезопасно: из-за свалки рядом со взлетной полосой постоянно кружат стаи чаек, которые могут повредить двигатель одного из авиалайнеров. Впрочем, мэр продолжает стоять на своем и не сдает «старого друга» (и по совместительству — владельца многокилометровой помойки), лишь выделяя немного средств на технику для отгона птиц.

Параллельно с этим зрители знакомятся с другими главными персонажами ленты — пилотами воздушного судна, которому вскоре не посчастливится столкнуться со стаей чаек (в отличие от всех остальных героев, личности которых, очевидно, вымышлены, членам экипажа самолета — конечно же, с их согласия — необходимо оставить реальные имена и фамилии, ведь их подвиг действительно достоин огромного уважения и всевозможных почестей), и условным Василием Петровым (предположим, сыграет его Алексей Серебряков), простым сантехником, целый год копившим деньги, чтобы отдохнуть с женой Ларисой, а также детьми Антоном, страдающим астмой, и Глебом в Сочи. О грядущей поездке Василий, что важно, супруге заранее не говорит — радостную новость он преподносит ей во время праздничного ужина, посвященного годовщине их брака, после чего пара конечно занимается любовью.

Наконец, наступает день вылета — пилоты буднично, но тепло прощаются со своими близкими, обещая обязательно что-то привезти с моря, Петровы, смеясь, добираются до аэропорта, садятся в самолет.

Вскоре авиалайнер взлетает, но уже спустя некоторое время после отрыва от земли командирам воздушного пилота поступает страшный сигнал: из-за попадания птиц отказывают оба двигателя авиалайнера, и он начинает стремительно терять высоту. На борту — несмотря на все действия стюардов — начинается паника: Лариса в слезах прощается с семьей, дети в страхе вжимаются в сидения, Василий изо всех сил старается не терять мужественности и предпринимает попытки успокоить жену и отпрысков. Попутно у Антона случается острый приступ астмы, мальчик в спешке достает из кармана ингалятор, однако по причине трясучки пузырек выпадает из его рук, проникая в «мертвую зону», откуда достать его в подобной ситуации невозможно.

К счастью, на одном из соседних сидений оказывается врач, который, наплевав на все риски, отстегивает ремень безопасности и оперативно возвращает мальчика в чувство. Тем временем пилоты, не теряя самообладания, решаются сажать самолет на кукурузное поле, находящееся близ аэропорта — и благодаря выдающемуся мастерству приземляют авиалайнер, обходясь без человеческих жертв. За несколько секунд до этого Лариса, все еще не до конца верящая в благоприятный исход, открывает мужу тайну, которую хотела приберечь до Сочи: она беременна двойней.

После приземления и эвакуации с самолета все пассажиры со слезами на глазах благодарят пилотов-героев, обнимаются друг с другом, звонят близким, чтобы сказать, что с ними все хорошо.

Финальные события фильма, который, очевидно, должен снимать Юрий Быков, происходят уже через восемь месяцев — в результате проведенного расследования оказывается, что птицы, выведшие из строя двигатели, действительно прилетели с ближайшей свалки, ее владельца и мэра отстраняют, а у Василия появляются на свет прекрасные мальчик и девочка. Выходя из палаты жены, он звонит сначала пилотам, а затем врачу, спасшему жизнь его сыну, предлагая им стать крестными отцами новорожденных. Мужчины, заметно смущаясь, соглашаются.

Так и хочется, что бы и в реальной жизни птицы и свалки никогда не мешали полетам нашим самолетов, но это уже совсем другая история для другого сценария.