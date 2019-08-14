«Мне очень жаль»: Джигарханян оказался в реанимации

Актер и режиссер Армен Джигарханян был доставлен в одну из московских больниц в связи с обострением давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, в данный момент он находится под постоянным наблюдением врачей, сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что в настоящий момент его готовят к операции — актеру должны будут провести имплантацию постоянного кардиостимулятора. Он находится в сознании, его состояние оценивается как тяжелое.

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Его продюсер и близкий друг Марк Рудинштейн не смог оперативно ответить на вопросы о состоянии Джигарханяна, передает «Sputnik Армения».

«Мне сообщили, что что-то случилось, однако точной информацией на данный момент я не владею», — сказал он.

Не оказалось точных данных о случившемся с артистом и у его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской

«Мне ничего не сообщают с момента развода, и все новости я узнаю с тех пор исключительно через журналистов. Мне очень жаль, если так», — прокомментировала она новости о произошедшем.

Позже Рудинштейн поделился подробностями, призвав поклонников не переживать за народного артиста.

«Не волнуйтесь, не пускайте слезу, что все очень страшно, что все плохо. Стабильно <...> чувствует», — приводит его слова «Москва 24».

Сообщение о госпитализации легендарного актера появилось спустя почти две недели с момента его возвращения после долгого перерыва в Московский драматический театр, где его планировалось занять в качестве художественного руководителя на постановке ряда спектаклей. Среди них оказалась и пьеса английского драматурга Брэндона Томаса «Тетка Чарли», в экранизации которой 1975 года «Здравствуйте, я ваша тетя!» снялся сам Джигарханян.

«Армен Борисович присутствует на репетициях всех спектаклей, делает замечания, что-то согласовывает», — рассказывали в театре.

В июле его сын Степан навещал легенду советского театра и кино и рассказывал, что тот находится в своей квартире, где уход за ним оказывает медсестра. По его словам, дома у отца он нашел складную кресло-коляску, которой тот не пользуется.

«Оказалось, что несколько месяцев назад ему было не очень хорошо. На нервной почве, в связи с высказываниями Виталины на «Пусть говорят», где она устраивала чуть ли не дебоши, у отца начался неприятный процесс.

И именно тогда эта штука появилась в квартире. Потом, когда все затихло, и Виталина ушла из этой темы, когда перестали трепать его имя, все пришло в норму», – рассказывал «Дни.ру» Степан.

В 2018 году Джигарханяна пять раз госпитализировали из-за ухудшения его самочувствия. По одной из версий, по здоровью актера нанес тяжелый удар развод с Цымбалюк-Романовской. Из-за проблем со здоровьем его адвокат Евгений Парфенов называл невозможным участие актера в судебном заседании по уголовному делу в отношении его бывшей супруги.

Примерно через три месяца после развода, 26 апреля Джигарханян был доставлен в больницу с инфарктом в коматозном состоянии. После госпитализации актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

За несколько месяцев до развода, в интервью изданию «Тайны звезд», Джигарханян рассказывал, что Цымбалюк-Романовская пыталась выставить его ослабевшим, чтобы получить в свои руки контроль над театром.

«Она пыталась выставить меня немощным человеком, чтобы убрать из моего же театра! Чтобы протащить сюда свою «банду» — папочку, мамочку, подружек — и платить им красивую зарплату», — говорил он.

Актер выражал возмущение в связи с тем, что супруга хотела заниматься «кондовыми постановками на уровне детского сада», находясь на должности директора театра.

«А мне на моей сцене самодеятельность, играющая на гитарке какую-то хреновину, порнографию, не нужна! Прокуратуре надо устроить финансовую проверку деятельности моей жены в театре», — грозил Джигарханян.

С подобными заявлениями он выступил после того, как Цымбалюк-Романовская вылетела из России «в обстановке строжайшей секретности».

«Виталина вместе с мамой улетела в воскресенье из России, потому что считает, что она сделала все, что от нее требовали. Она уволилась по собственному желанию с поста директора Театра Джигарханяна и согласна на развод с ним», — прокомментировала РИА «Новости» ее отъезд официальный представитель Ирина Мазур.

В отношении бывшей супруги Джигарханяна было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 137 УК России («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). В конце 2018 года суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ за установку скрытой камеры в кабинете мужа и последующую передачу материалов одной из телевизионных программ.