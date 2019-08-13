«Трогал и целовал»: 78-летнего Доминго обвинили в домогательствах

Знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах к девяти женщинам. Во время опроса 30 сотрудников театра, в котором работает знаменитость, восемь певиц и одна танцовщица заявили о его неподобающем поведении. Одна из артисток призналась изданию Associated Press, что Доминго время от времени «целовал и трогал» ее.

«Когда кто-то пытается держать тебя за руку во время бизнес-ланча или класть руку на колено — это немного странно. Когда он постоянно как-то трогает тебя и целует», — сказала одна из обвинительниц.

По словам опрошенных, начиная с 1980-х годов один из самых влиятельных оперных певцов в мире пытался заставить женщин вступать с ним в сексуальные отношения. Некоторые обвинители сообщили, что иногда Доминго отстранял от работы женщин, не согласившихся на интимную связь. Одна из пострадавших призналась, что артист сунул руку ей под юбку, а трое других рассказали, что он принуждал их к поцелуям в губы.

Реклама

Сам Доминго заявил, что сотрудницы его оклеветали, а в их необоснованные заявления невозможно проверить.

«Обвинения этих неназванных лиц о преступлениях, произошедших до тридцати лет назад, вызывают глубокую тревогу и могут быть неточными, — считает певец. — Тем не менее, мне больно слышать о том, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно — независимо от того, как давно, и несмотря на мои лучшие намерения.

Я полагал, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были согласованы. Люди, которые знают меня или работали со мной, знают, что я не из тех, кто намеренно причиняет кому-либо вред, обижает или смущает».

Семь из девяти обвинительниц рассказали, что отказы Доминго от работы неблагоприятно повлияли на их карьеру. По их словам, после личных разногласий певец заявлял, что сотрудники не справляются со своими ролями. Услышав оценку авторитетного артиста, другие наниматели отказывались сотрудничать с обвиненными в непрофессионализме актрисами.

Только одна из девяти женщин позволила использовать ее имя — Патриция Вульф, меццо-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере. Другие попросили анонимности, заявив, что они все еще работают в своей сфере и опасаются публичного неодобрения.

В рассказах обвинительниц изложены поразительно схожие модели поведения Доминго: он неоднократно звонил сотрудникам поздно ночью, выражая интерес к их карьере и призывая встретиться с ним наедине. Также он предлагал «выпить или поужинать» в своей квартире или в отеле под видом предложения «профессиональной консультации».

При этом ни у одного человека не было документального подтверждения аморальных действий певца.

Уже около пятидесяти лет Доминго остается одним из самых известных теноров в мире. Он побил многие сценические рекорды, исполнив примерно полторы сотни ведущих партий (это больше чем кто-либо из теноров), 21 раз открывал сезоны в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» и сделал более 100 аудиозаписей.

В начале карьеры у Доминго было множество конкурентов, среди которых были великие тенора Николай Гедда, Джузеппе ди Стефано, Карло Бергонци. И Доминго, не обладавший безупречными вокальными данными, но наделенный редким артистизмом и утонченной музыкальностью, быстро занял место среди самых ярких исполнителей века. В 2016 году он подписал собственную именную звезду на Times Square.

После смерти своего коллеги Дмитрия Хворостовского 22 ноября 2017 года Доминго выразил его родственникам соболезнования, сообщает РИА «Новости».

«Умолк один из лучших голосов нашего времени — мою боль не передать словами», — заявил артист.

По его словам, голос несравненной красоты и непревзойденная артистичность Хворостовского трогала души миллионов ценителей музыки, а его смерть — это большая потеря для оперного мира. Также Доминго заявил, что молится за родственников выдающегося певца и сочувствует их трагической утрате.