Африка помнит: в Эфиопии установят большой памятник Пушкину

В центре города Аддис-Абеба, столицы Эфиопии, в ближайшем будущем установят памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил посол африканской страны в Москве Тегену Аргау. Он также напомнил, что в столице Эфиопии уже есть один памятник автору »Евгения Онегина».

«В будущем есть план по созданию еще одного большого памятника Александру Пушкину в Аддис-Абебе. Этим проектом занимается команда скульпторов, ученых, историков из Эфиопии и России», — сказал посол, подчеркнув, что в Аддис-Абебе есть еще и площадь имени поэта.

Согласно РИА «Новости», над монументом работает скульптор Алексей Чебаненко. Говоря о постаменте, он отметил, что это будет прежде всего «памятник дружбе двух народов».

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«Это будет прежде всего памятник дружбе двух народов — России и Эфиопии. Согласно проекту, это монументальная бронзовая скульптура на гранитном постаменте. Общая высота памятника планируется 5-5,5 метра», — рассказал Чебаненко.

Известно, что на постаменте будет также изображен Абрам Ганнибал — прадед поэта, являвшийся сыном африканского князя и родившийся на территории тогдашней Эфиопской империи.

«Очень важно показать связь между нашими странами через Пушкина, через его пращура Ганнибала. Фигура Пушкина высотой до 3 метров будет находиться на этом постаменте в полный рост», — добавил скульптор.

По его словам, проект памятника уже утвержден — и в данный момент власти страны обсуждают место его будущего расположения. Ожидается, что постамент установят на площади в центре Аддис-Абебы, а на его создание уйдет примерно от трех до шести месяцев.

Абрам (Ибрагим) Ганнибал, предок великого русского поэта, появился на свет в конце XVII века (точная дата его рождения до сих пор остается неизвестной) на территории Африки в семье состоятельного темнокожего князя, вассала турецкого султана. Согласно легенде, в возрасте 7 лет его похитили — мальчик сначала оказался в Константинополе, после чего был привезен негоциантом Саввой Рагузинским в качестве подарка Петру I, любившему держать при своем дворе так называемых арапов. Вскоре Ганнибал и его брат, который также был подарен отечественному правителю, приняли православие. Абрам впоследствии стал одним из любимчиков Петра — сопровождал его во всевозможных поездках и жил подле первого российского императора в имениях.

Спустя годы, окончательно завоевав доверие государя, он начал получать от Петра различные важные поручения, фактически став секретарем правителя. В 1723-м Абрама определили инженером-поручиком бомбардирской пехоты в знаменитый Преображенский полк.

После смерти Петра Ганнибал, выступавший против Александра Меншикова, был сослан в Сибирь, однако на этом его карьера в качестве государственного служащего, приближенного к императорской семье, не закончилась: уже в начале 1740-х, когда на трон взошла Елизавета Петровна, Абрама назначили ревельским комендантом, попутно наградив его имениями и дворцовыми землями. Впоследствии ему также поручили заведовать делами по разграничению земель со Швецией, сделали управляющим Инженерной частью России, доверили создание и содержание Кронштадтского канала. Скончался Ганнибал в 1781 году уже на пенсии, на которую он ушел в чине генерал-аншефа.

Интересно, что именно прадед Пушкина внес огромный вклад в развитие картофелеводства в России. Изначально он выращивал растение с целью использования его в качестве лекарственного средства, однако позднее — по поручению Екатерины II — стал заниматься разведением картофеля для употребления в пищу в голодные годы.

Своему предку Пушкин, как известно, посвятил одно из произведений — неоконченный роман «Арап Петра Великого», при создании которого поэт скрупулезно собирал материалы о событиях эпохи первого русского императора. Сочинение — уже в годы СССР — было экранизировано режиссером Александром Миттой: лента «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», основанная на романе Пушкина, добилась в Советском Союзе большой популярности.