«Дата уже назначена»: инсайдеры о свадьбе Бондарчука

Российский режиссер Федор Бондарчук собирается жениться на звезде сериалов «Оттепель» и «Метод» Паулине Андреевой. В начале этого года 30-летняя актриса стала часто появляться на публике с кольцом на безымянном пальце, что стало поводом для слухов о ее свадьбе с 52-летним Бондарчуком.

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В начале августа журналистам стало известно, что знаменитости планируют пожениться уже этой осенью. Как рассказал осведомленный источник «Стархита», ни точной даты, ни конкретного места торжества влюбленные не разглашают.

«В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бонадрчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству», — сказал инстайдер.

Сами Бондарчук и Андреева воздержались от комментариев этого заявления. Несколько лет назад их знакомый уже сообщал о скорой свадьбе знаменитостей, однако эта информация оказалась ложной.

Осенью 2016 года зрители впервые заметили внимание Бондарчука к молодой актрисе, приглашенной им в программу «Кино в деталях». После этого звезды стали часто появляться на светских вечерах в компании друг друга, не давая журналистам комментариев. Влюбленные официально подтвердили отношения только в июне 2016-го, пройдя по красной дорожке фестиваля «Кинотавр». На мероприятии они держались за руки и выглядели абсолютно счастливыми.

«Никакая Паулина не специальная — она шикарная, и все! Я впервые увидел ее на «Номере 13D» (спектакль в МХТ имени Чехова — «Газета.Ru»). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление», — комментировал Бондарчук первую встречу с Андреевой.

Титулованный режиссер до сих пор состоит в официальном браке с 49-летней моделью и актрисой Светланой Бондарчук: в 2006 году пара подала документы на расторжение брака, но развод так и не состоялся. Со своей первой женой постановщик встретился в 1986 году, когда Паулина еще не родилась.

В недавнем интервью Светлана Бондарчук прокомментировала новые отношения мужа, намекнув, что была бы не против собраться с Андреевой за одним столом.

«Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу... Это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу!» — заявила Бондарчук.

Она добавила, что сохраняет дружеские отношения с пока еще официальным мужем и в настоящее время счастлива в отношениях с другим мужчиной.

«Наверное, и какая-то форма любви остается! Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь, и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая», — сказала жена Бондарчука.

Новая возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева появилась на свет в Ленинграде в 1988 году под именем Екатерина. После окончания школы будущая актриса поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, в котором проучилась всего два года. Осознав свое желание стать актрисой, Андреева бросила вуз, переехала в Москву и начала обучение в Школе-студии МХАТ.

На первых курсах университета Андреева решила сменить имя на любимое с детства и стала Паулиной. В преддверии 30-летия актрисы в прошлом году ее одноклассница Вероника рассказала «Стархиту», какой звезда была в детстве.

«Для нас она навсегда останется Катей. Всегда удивлялась, откуда в ней столько энергии: и танцевала в «Тодесе», и сочиняла стихи, и рисовала, и пела, и каталась на сноуборде. При этом умудрялась получать хорошие оценки. Ее любимый предмет — литература», — рассказала Вероника.

С начала 2010-х годов актриса входит в труппу Московского Художественного театра имени Чехова. Кроме того, Андреева активно снимается в кино: на данный момент на ее счету более десяти фильмов и сериалов. Актриса стала известна широкой публике после выхода на экраны сериалов «Оттепель» Валерия Тодоровского и «Метод» Юрия Быкова. В последнем актриса сыграла главную роль вместе с Константином Хабенским. В 2019-м Андреева заявила о намерении пойти на сценарные курсы.