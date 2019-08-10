«Не просится»: на что живет воевавший за Киев Пашинин

Директор актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова прокомментировала слухи о том, что 40-летний артист, воевавший в рядах киевских националистов на территории Донбасса, имеет проблемы с работой. По ее словам, Пашинина до сих пор зовут сниматься — в частности, якобы и в российских проектах.

«Ему там есть, чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается в «Беларусьфильме», — заявила директор телеканалу «Звезда».

О проблемах Пашинина с работой ранее поведал его коллега по актерскому цеху Сергей Марочкин. Он среди прочего рассказал, что Анатолий покинул линию фронта еще в минувшем году, после чего пропал с радаров. Согласно Марочкину, актер, уехавший из России в 2014-м, в результате остался без денег и был вынужден зарабатывать в качестве разнорабочего.

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Также Сергей отметил, что недавно Пашинина утвердили в один из украинских фильмов, однако с данным проектом у него не сложилось «из-за длинного языка»: в одном из интервью он якобы признался, что был бы рад вернуться в Россию ради съемок.

«После таких слов его уволили. <...> Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать. В последнем интервью он выглядит очень жалко и говорит, что никому не нужен», — заявил Марочкин.

В заключение Сергей подчеркнул, что согласен с теми, кто называет Пашинина «предателем». «Его часто называют предателем — и я согласен с этим утверждением. Но, в первую очередь, Пашинин предает себя — и не в первый раз. Мы учились с ним в одном театральном институте, и мне досадно, что он предал наших педагогов, говоря о русском народе гадкие вещи», — посетовал актер.

Отметим, что минувшей осенью Пашинин заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины. Согласно словам артиста, временами он, зная о слежке, намеренно говорил в телефон «чудовищные вещи».

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается. Иногда я специально говорю чудовищные вещи, чтобы когда-нибудь они использовали эти записи против меня: это будет доказательством того, что меня действительно прослушивают. Кроме того, они не позволяют мне нормально поговорить с мамой, как-то отрубая связь», — говорил он журналистам.

По мнению артиста, некоторые украинцы не желают слышать правду о своей стране, слепо веря, что у них все хорошо.

«Все нарисовали какую-то идеальную Украину, в которой есть какой-то сверхдобрый Бог. И все заверяют, что это классно. Но когда ты говоришь, что это не так, тебя называют еретиком и тащат на костер: ты якобы ни в Бога не веришь, ни в Украину. Но я не верю в абстракцию, я верю в факты. Война научила меня не верить, перепроверять. Я — пример того, что будет с вами, если вы вернетесь», — посетовал Анатолий.

Еще ранее Пашинин, рассуждая о причинах проблем жителей Украины, выразил мнение, что население страны может называть себя как угодно, но только не украинцами, так как им безразлична судьба государства.

«Пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы. Им пофиг!» — передают слова актера украинские СМИ.

Кроме того, артист в свое время сравнивал Украину с колонией, «в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца».

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в городе Светловодске Украинской ССР. Будучи студентом, он переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое впоследствии успешно закончил. По ходу своей актерской карьеры артист снялся в целом ряде популярных фильмов и сериалов, включая «Адмирал» и «Мы из будущего». В 2017 году стало известно, что Пашинин принял решение о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (организация запрещена в России).