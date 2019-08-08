«Мне смешно было»: как Садальский отомстил мертвому отцу

Заслуженный артист России Станислав Садальский принял участие в съемках программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии актер рассказал, что отомстил своему отцу за издевательства после его смерти в 2001 году.

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Отец Садальского был евреем и преподавал физкультуру в Канашинском финансовом техникуме. Когда артисту было 12 лет, его мать ушла из жизни после продолжительных побоев мужа. Мужчина поднимал руку и на Садальского с братом, а после смерти жены сдал детей в интернат. По словам актера, с тех пор он не виделся с отцом. Однако после смерти родителя Садальский не удержался и «отомстил» ему за детские обиды.

«Знаете, я еврея отправил отпевать в русский православный храм. Мне смешно было», — злорадствовал актер.

Похоронив отца 18 лет назад, Садальский забыл дорогу к его могиле, но часто приезжал к захоронению матери.

«К маме я ездил. Сделал ей памятник. Тетя Валя, моя тетка, ухаживает за могилой в Воронеже. Она поминает маму во все праздники», — поделился он.

Ранее Садальский предложил своим подписчикам в инстаграме задуматься об их одиночестве. Он посоветовал людям искать свою дорогу, самостоятельно принимать решения и никому не подражать.

«Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку.

Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — написал актер.

Подписчики присоединились к его рассуждениям о счастье, поделившись в комментариях своими мыслями на эту тему.

«Счастье вокруг нас, в каждом дне, рядом и его невозможно не видеть, не замечать. Живите с природой в гармонии, она лечит, она дает силу… А слушать или не слушать, это дело пятое, в конце концов, если бы мы не слушали родителей, учителей, друзей, я не знаю, чему бы мы научились в жизни… Чтобы отличить плохое от хорошего, надо иногда и на грабли наступить», — написала одна из поклонниц.

Также фолловеры актера отметили глубокую мудрость его высказывания. Многие написали, что совет будто написан специально для них, и пообещали непременно к нему прислушаться.

Помимо рассуждений о жизни в инстаграме Садальского время от времени появляются воспоминания об ушедших из жизни друзьях и коллегах. Он посвящал посты актеру Денису Кмиту, фотографу Галине Кмит, венгерской актрисе Мари Теречик и актеру Виктору Перевалову. Одна из последних записей такого рода была посвящена советской и российской писательнице, целительнице и астрологу Джуне, скончавшейся 8 июня 2015 года. В прессе писали, что она могла перемещать предметы, не прикасаясь к ним, ставить диагноз по фотографии больного и одним движением руки заставлять розу распуститься.

Пост был опубликован 22 июля по случаю ее дня рождения. В своей записи Садальский с уважением отозвался о писательнице и процитировал Андрея Тарковского, который сказал о Джуне: «Дитя гор, но, без сомнения, — феномен». Актер сопроводил публикацию несколькими снимками, на которых Джуна изображена с патриархом Алексием II и другими известными личностями. На последней фотографии серии писательница позирует с самим Садальским.

Ранее актер и блогер обратился к своим подписчикам в инстаграме с просьбой о помощи в разблокировке его аккаунта.

«Скрытый бан в инстаграме — это ограничение действий пользователя таким образом, что сам пользователь об этом не догадывается... Вот у меня такой, прямые эфиры прерывают, говорят, не та музыка, хэштеги не обработаются. Новые друзья не могут найти, подскажите, как разблокировать», — написал Садальский.

К своему сообщению он прикрепил архивную фотографию с актрисой Ларисой Удовиченко, сидящей у него на коленях. В комментариях подписчики посоветовали актеру обратиться в службу поддержки, а также воздержаться от высказываний о политике и конкретных чиновниках.