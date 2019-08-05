Умер Сергей Березин

На 82-м году жизни скончался народный артист России Сергей Березин. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская, близкая подруга композитора. По ее словам, Березин был «прекрасным и благородным» человеком.

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«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала она в инстаграме.

Причина смерти Березина пока что остается неизвестной. Не сообщается в СМИ и о дате прощания с народным артистом.

Комментируя уход композитора, певец Лев Лещенко подчеркнул, что Березин обладал уникальной порядочностью и не участвовал ни в каких интригах.

«Для нас всех, кто работал с ним, это очень печальное сообщение. Сережа был уникальным по своей музыкальной образованности и человеческой порядочности — ни в каких интригах не участвовал. Очень сожалею, что его больше с нами нет. Мы очень дружили, тесно общались», — цитирует Лещенко ТАСС.

Откликнулся на трагическое известие и создатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов. «Я только узнал. Трагично, печально. Вчера вот Вилли Токарев [скончался], а сегодня Сергей», — сказал он журналистам.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. По словам самого композитора, его родители не имели практически никакого отношения к большому искусству: мать была доктором, отец, который до войны играл в театре, работал инженером. Однако появившаяся в душе будущего народного артиста фактически ниоткуда любовь к музыке в итоге взяла свое.

«Практически не имели [какого-то отношения к искусству]. Отец в юности — до войны — играл в театре, во втором МХАТе. Потом ушел, закончил институт, стал инженером по водному транспорту. А потом погиб… Мать у меня врач. А музыкантов в родне у меня не было, — рассказывал Березин в середине нулевых. — Меня отдали в детскую музыкальную школу — у нас стояло пианино. На нем мальчика надо было учить. К музыке был неравнодушен с детства, но учиться не любил: когда пацаны гоняли в футбол, мне надо было гаммы разучивать».

Несмотря на увлечение музыкой, поступать он решил на химика легкой промышленности. Правда, по профессии проработал не так уж и много.

«Я закончил химический факультет института легкой промышленности. Тогда в моде был джаз. Я стал заядлым джазменом. <...> Был такой первый московский фестиваль джаза «Джаз-65». Я принимал участие в фестивале, и наш оркестр получил звание лауреатов. <...> Я все 60-е годы проиграл джаз. Затем учился в музыкальном училище на теоретическом факультете. А потом, в 1967 году, Коля Михайлов позвал меня на работу пианистом в оркестр Марка Наумовича Бернеса. Я бросил «инженерить» и пошел играть советскую песню. С этого все и началось», — делился Березин в интервью DailyBiysk.

В 1973-м композитор стал членом вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», однако всего спустя два года покинул коллектив, создав группу «Пламя». Вероятно, то решение было ключевым в карьере Березина — отправившись в свободное «плавание», он впоследствии сочинил целый ряд культовых для своего времени песен, включая «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень» и «Снег кружится». Композиции Березина в разные годы исполняли такие знаменитые отечественные артисты, как Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Анна Вески, Ольга Зарубина и многие другие.

Помимо этого, композитор писал музыку к фильмам — его творения, в частности, можно услышать в лентах «Семейный ужин», «Вход через окно», «Пирожки с картошкой», «Крик в ночи» и «Только раз...» Звание «Народный артист Российской Федерации» Березин получил в 2001 году.