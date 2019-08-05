«Села батерейка»: Шнур посвятил стихи Вилли Токареву

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение посвященное шансонье Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа после тяжелой болезни. В прощальных строках музыкант вспоминает о студенческих посиделках в «параднике» под песни Токарева.

«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили, // Студентами вино в параднике. // Аккомпанировал певец по кличке Вилли. // Кто был никто, тот стал опять никем, // В магнитофоне села батарейка, // Мотали пленку с помощью карандаша — рукой. // А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка. // Эх, небоскребы, а я маленький такой», — написал Шнуров, используя в конце стихотворения цитату песни Токарева «Небоскребы, небоскребы».

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Известность пришла к Токареву после исполнения песен «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и многих других. За свою музыкальную карьеру артист записал около 50 альбомов. По информации СМИ, наследники шансонье в равных долях получат авторские отчисления за его композиции. Среди претендентов на наследство Токарева его 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, а также третья супруга и ее дети.

Отметим, что о покойном артисте также высказались многие его коллеги и звезды российского шоу-бизнеса.

«Мы, естественно, были знакомы, но очень шапочно. Ушла определённого рода эмигрантская эпоха 70—80-х годов. Это, конечно, был очень заметный человек в Советском Союзе», — заявил продюсер Макс Фадеев в беседе с RT.

Знаменитый юморист Владимир Винокур в память о музыканте опубликовал в своем инстаграме архивную фотографию, на которой он изображен в компании Токарева и народного артиста СССР Юрия Никулина.

«Дорогой Вилли! Спасибо тебе за твою жизнь и талант! Царствие тебе Небесное! Помню и уважаю! И Юрий Владимирович Никулин, тебя любил!», — написал Владимир Натанович.

Артист процитировал стихи Токарева, которыми он подписал этот снимок: «Я не забуду этот вечер, мы пили водку ели кур, десерт в тот вечер был не нужен, там был Володя Винокур».

Известный скептик, композитор Юрий Лоза на этот раз выдал большой пост в своем фейсбуке, полный тепла и уважения к покойному мэтру. Музыкант обратил внимание на то, что при рождении Токарева назвали в честь Владимира Ленина. Однако, несмотря на то, что он «сам себе придумал себе имя Вилли, чаще всего к нему обращались — Вилен Иваныч».

«Респект и уважуха» в нашем цеху сопровождали его всегда, ведь после эмиграции он запел в Америке не только одесскую классику, а начал писать свои песни, которые быстро перекочевали через океан и прекрасно прижились на родине», — написал Лоза.

Он также посетовал на то, что «некоторые околомузыкальные деятели» прилепили на Токарева ярлык полублатного шансонье, что того категорически не устраивало.

«Ему хотелось, чтобы его воспринимали как серьезного эстрадного композитора и текстовика, поэтому, даря свои пластинки, он часто уточнял: «Старик, послушай вот этот трек, я там такую гармонию придумал!» Но ему и не надо было ничего доказывать — он был образованным музыкантом, успевшим поработать с различными коллективами и даже с оркестрами», — подчеркнул Юрий Эдуардович.

Лоза отметил, что когда Токарев пел «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой», он не лукавил — по его словам, музыкант действительно невысокого роста.

«Может, потому и носил всю жизнь гренадерские усы — чтобы казаться больше и внушительнее. Я не думаю, что у него где-то остались враги, ведь он ни с кем не конкурировал, был абсолютно самобытен и по праву занимал свое почетное место в нашей эстрадной тусовке. Прощай, Вилен Иваныч, покойся с миром», — закончил композитор.

Российский шансонье Михаил Шуфутинский назвал уход из жизни Вилли Токарева огромной потерей. Трагическое известие застало артиста за границей.

«Для меня это страшная новость, и это огромная потеря для всех людей, которым дорого и важно в жизни человеческое теплое слово. Потому что Вилли — целый пласт для поколения еще живущих людей, которые его знают и любят. Я не могу понять, мне начали звонить отовсюду. Я соболезную семье и желаю им крепиться. Я всем нам соболезную», — сказал Шуфутинский в беседе с телеканалом «Звезда».