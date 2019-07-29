«Травля и апатия»: как Игорь Крутой пережил «Фабрику звезд»

Народный артист России и Украины, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, композитор и продюсер Игорь Крутой отмечает свой 65-й день рождения 29 июля. Свой первый альбом «Признание» он выпустил в 1987 году, а на пике перестройки возглавил продюсерский центр «АРС», в состав которого позднее вошли телеканал «Муз-ТВ» и независимое агентство авторских прав.

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Авторству Крутого принадлежат более 300 песен, среди работавших с ним артистов — Лара Фабиан, Дмитрий Хворостовский, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский, Игорь Тальков, Тимати, Верка Сердючка, Лолита, Сергей Лазарев и многие другие. В 2018 году он вошел в Совет при президенте России по культуре и искусству, а в день его 65-летия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил композитора орденом «Достык» («Дружба») второй степени.

Однако в 2004 году многие обратили, что с экрана Первого канала пропал не только сам композитор, но и подопечные его продюсерского центра, а также конкурсы «Песня года» и «Новая волна». Ходили слухи о том, что причиной этому стал конфликт между Крутым и генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом из-за проекта «Фабрика звезд-4», где тот выступал в качестве наставника. Позднее он сам их подтвердил.

«Это случилось после моей «Фабрики звезд-4». К этой войне подключились еще несколько медийных подразделений, например «Русская Медиагруппа». Результат – в эфир «Первого» не ставили не то, что меня – даже исполнителей, поющих мои песни. Канал довел ситуацию до маразма», — рассказывал он «Главреду».

По словам Крутого, проблему удалось постепенно сгладить благодаря вмешательству генерального директора «Русской Медиагруппы» Сергея Кожевникова, который смог вернуть песни композитора в радиоэфир.

«С той травлей, что была вокруг меня, я много сил растерял. Была апатия, никаких движений в душе, чтобы творить. Это моя огромная творческая неприятность. Мягко выражаясь, мне было не до музыки. Садясь за инструмент, надо что-то чувствовать, надо пропускать все через эмоции. Так вот, в сложившейся обстановке внутри меня все умерло. Поэтому я ничего и не выпускал», — объяснял он затянувшийся творческий перерыв в своей карьере.

При этом, говоря об артистах, которые прошли через «Фабрику звезд», Крутой не преувеличивал таланты ее выпускников, подчеркивая, что подобный проект является «инкубатором со своим потолком, выше которого не прыгнешь», в то время как настоящие таланты не могут появиться в «неволе».

«Поэтому я дал ребятам на своей «Фабрике» большую свободу. Там был такой разгул, даже секс под камерами. Ничего страшного в этом я не вижу. Для молодежи секс — это как в туалет сходить. Сейчас все намного проще», — говорил он.

Он также признавался, что четвертая «Фабрика звезд» не смогла стать такой, как он планировал, а артисты этой фабричной волны «получили на старте своей артистической биографии серьезный пинок» из-за его конфликта с Эрнстом. Проще всего, по его словам, пришлось Стасу Пьехе и Ксени Лариной, которые его «предали».

Сам Пьеха, объясняя такие слова Крутого в свой адрес, предполагал, что они могли быть вызваны его желанием остаться с композитором Виктором Дробышем.

«Видимо, тем, что я пожелал остаться с композитором Виктором Дробышем. Я не знаю личных отношений между АРСом и «Первым каналом». Я работал с Дробышем на «Фабрике» и хотел бы продолжать с ним работать дальше. Этот человек сделал для меня очень много, и было бы странно, если бы я не работал с ним», — сказал он «Известиям».

Ответным ходом со своей стороны Крутой внес в черный список телеканала «Муз-ТВ» проекты близкого к Первому каналу продюсера Иосифа Пригожина.

В 2013 году, в разговоре с «Собеседником» Крутой вновь вернулся к этой ситуации, назвав свои проблемы с «Первым каналом» испытанием, которое было послано ему свыше.

«Я тогда понадеялся на то, что я... крутой. А оказалось, не такой уж крутой. Оказалось, что из любого человека можно сделать чепуху. Я был на полпути в этом направлении, но выстоял, слава Богу. Бог посылает испытания сильным, и периодически надо побывать в такой борьбе, чтобы понять, чего ты стоишь», — говорил он.

О примирении между «АРС» и Первым каналом заговорили в 2008 году, когда на «Новой волне» вновь стали выступать подопечные Иосифа Пригожина, а на премии «Муз-ТВ» появилась после своего участия в международном конкурсе «Евровидение» группа «Серебро». Сам Крутой подтвердил толки о возобновлении рабочих контактов со структурами Эрнста в 2009 году.