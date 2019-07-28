Умер Владимир Кара-Мурза

Российский журналист, историк и один из основателей «старого НТВ» Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни, сообщил его сын.

«Ушел в восемь утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал Владимир Кара-Мурза-младший на своей странице в фейсбуке.

Причины смерти не оглашаются. В комментариях к посту пользователи соцсети выразили свои соболезнования родным и близким усопшего. «Дорогой Володя, от всего сердца соболезную тебе. Обнимаю. Держись», — написал политик и журналист Лев Шлосберг.

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В последние годы Кара-Мурза-старший много болел, перенес несколько инсультов, передает Радио Свобода.

Владимир Кара-Мурза-старший родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году он закончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени». В 1992-1993 годах журналист работал старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы Евгения Киселева «Итоги» на Первом канале (тогда — РГТРК «Останкино»).

В сентябре 1993 года — с момента основания Владимиром Гусинским телеканала НТВ — Кара-Мурза-старший вместе с Киселевым и журналистами шоу «Итоги» перешел на работу в эту компанию. До 1995 года он был корреспондентом и редактором информационной программы «Итоги», а затем работал ведущим авторской передачи «Сегодня в полночь».

В 2001-м Кара-Мурза-старший написал заявление об уходе с канала.

В том же году журналист перешел на телеканал ТНТ. Позднее он вступил в штат компании Бориса Березовского «ТВ-6», где был ведущим программы «Грани». С 2003-го по 2008 год Владимир вел информационные передачи «Сейчас в России» на RTVi. Параллельно с этим Кара-Мурза-старший работал на радиостанции «Эхо Москвы» — на волнах «Эха» выходила его авторская программа «Реплика Кара-Мурзы».

В 1996 году ведущий получил премию Союза журналистов России — «Золотое перо России». Кроме того, он был членом Академии российского телевидения.

Его сын Кара-Мурза-младший тоже работает журналистом — он, в частности, трудился в изданиях «Новые Известия», «Коммерсантъ», а также являлся руководителем бюро телекомпании RTVi в Вашингтоне. Помимо этого, Кара-Мурза-младший, известный своей активной общественно-политической деятельностью, выступил создателем ряда документальных фильмов, включая «Они выбирали свободу» и «Немцов».

В феврале этого года бывший гендиректор НТВ и политтехнолог Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет.

Как сообщила супруга медиаменеджера — журналистка Божена Рынска, он «сдал» после того, как бывшая жена обвинила его в растрате $60 тыс. По ее словам, Малашенко тратил эти деньги на саму экс-супругу.

В 1992 году он работал генеральным директором Российской государственной телерадиокомпании «Останкино» (РГТРК). После того, как ее председателем стал политик Вячеслав Брагин, с которым ему не удалось найти с общий язык, гендиректор покинул компанию.

Малашенко стоял у истоков зарождения телевидения нового типа, будучи одним из основателей телеканала НТВ. Известно, что в первый год существования компании он занимался бизнес-планом, бюджетом и сеткой вещания. Медиаменеджер был причастен к созданию административных служб, включая финансовую, хозяйственную, кадровую и юридическую. Кроме того, по некоторым данным, именно Малашенко придумал название канала — «Телекомпания НТВ».

«Аббревиатура НТВ при регистрации официально никак не расшифровывалась. Потому что сокращение нравилось всем, а вот букву «Н» все предлагали толковать по-разному — кто-то был за «независимое», кто-то — за «новое», кто-то — за «наше» и т. д. Малашенко предложил остроумный ход: а давайте не будем расшифровывать вообще. Пусть каждый понимает, как хочет», — цитирует журналиста Евгения Киселева издание «Новое время».

По воспоминаниям сотрудников, Малашенко, будучи одним из топ-менеджеров канала, принимал участие в закупке уникального телевизионного материала для последующего его показа в эфире. Он лично ездил на кинорынки в Каннах, а также вел переговоры о первых закупках иностранных фильмов и сериалов. Малашенко также занимался рекламой и был ведущим некоторых выпусков разговорной программы «Герой дня».