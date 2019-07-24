«Вы никому не нужны»: Садальский дал отповедь фанатам

Заслуженный артист России Станислав Садальский обратился к поклонникам с очередной мыслью в своем инстаграме. Артист предложил своей аудитории задуматься над тем, насколько одиноки они в этом мире на самом деле. Он посоветовал им полагаться исключительно на себя в принятии решений и никому не подражать, искать свою дорогу и не гнаться ни за кем.

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«Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку.

Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — написал актер в своем посте.

Подписчики присоединились к рассуждениям знаменитости о жизненном счастье, и в комментариях под постом можно найти даже более пространные размышления.

«Счастье вокруг нас, в каждом дне, рядом и его невозможно не видеть, не замечать. Живите с природой в гармонии, она лечит, она дает силу… А слушать или не слушать, это дело пятое, в конце концов, если бы мы не слушали родителей, учителей, друзей, я не знаю, чему бы мы научились в жизни… Чтобы отличить плохое от хорошего, надо иногда и на грабли наступить», — прокомментировала запись одна из подписчиц.

Также поклонники отметили глубокую мудрость высказывания. Многие написали, что совет будто написан специально для них, и обещали обязательно прислушаться к нему. Некоторые из фолловеров заметили, что высказывание принадлежит не Станиславу Садальскому, а американскому писателю и мотивационному спикеру Джеку Кэнфилду. Впрочем, нельзя обвинить актера в плагиате — он оформил свой пост как цитату.

Фанатам понравилось и оформление поста. Они посчитали фотографию, которой Садальский сопроводил публикацию, очень стильной, образ актера – загадочным, а его взгляд – грустным, как раз подходящим под суть фразы.

Однако нашлись и недовольные публикацией Садальского. Некоторые пользователи отметили, что слова выглядят чересчур резко и выразили недоумение поддержкой поклонников.

«Тысячи комментов, женщины поют дифирамбы. зачем?» — написал один из пользователей.

Помимо пространных рассуждений, Садальский в своем профиле часто пишет об ушедших коллегах: например, об актере Денисе Кмите и фотографе Галине Кмит, венгерской актрисе Мари Теречик, актере Викторе Перевалове. Как раз перед своим постом об одиночестве в жизни он опубликовал запись о Джуне — советской и российской писательнице, известной также как целительница и астролог. Она ушла из жизни 8 июня 2015 года. В прессе о ней писали, что она могла движением руки заставить розу распуститься, перемещать предметы, не прикасаясь к ним, и ставить диагноз по фотографии больного.

Пост был опубликован по случаю ее дня рождения (22 июля). Станислав Садальский с уважением отозвался о писательнице и даже процитировал Андрея Тарковского, который сказал о Джуне: «Дитя гор, но, без сомнения, — феномен». К публикации актер прикрепил несколько снимков: на одних Джуна с патриархом Алексием II и другими известными личностями, на последнем — с самим Садальским. По словам знаменитости, он никогда не лечился у Джуны, но однажды, когда «ругнулся, она, шутя, укусила его до крови, потом лизнула — и ничего не осталось, даже царапины».

Садальский не только дает советы и рассказывает истории своим фанатам, но иногда и сам просит о помощи. Недавно артист пожаловался на ограничение своей деятельности в инстаграме и заявил, что попал в «скрытый бан».

«Скрытый бан» в инстаграме — это ограничение действий пользователя, таким образом, что сам пользователь об этом не догадывается… Вот у меня такой, прямые эфиры прерывают, говорят, не та музыка, хэштеги не обрабатываются. Новые друзья не могут найти, подскажите, как разблокировать», — обратился он к подписчикам.

Некоторые связали этот бан с резкими высказываниями актера, в том числе политическими и в адрес других звезд.

Под раздачу попал и шоумен Максим Галкин. В его день рождения Садальский опубликовал пост, в котором отказался поздравлять Галкина и выразил сочувствие его жене Алле Пугачевой.

«Ни одного хорошего слова у меня не находится, только сострадание моей любимой Аллусе. Может быть, вы, дорогие подписчики, его поздравите», — написал он.

Это был не первый раз, когда Станислав Садальский позволил себе неодобрительный комментарий в адрес Галкина. До этого он называл юмориста бездарностью и выражал недоумение, почему ему вообще доверяют вести шоу. Подписчики посоветовали Садальскому быть более терпимым и умеренным в своих высказываниях.