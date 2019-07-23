«Кошки», «Топ Ган», «К звездам» и другие трейлеры недели

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего компания Universal Puctures показала первый трейлер фильма «Кошки» от режиссера лент «Король говорит!» и «Отверженные» Тома Хупера. Судя по количеству негативных комментариев в соцсетях, экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расстроила его поклонников. Интернет-пользователи не поняли сочетание странных спецэффектов, гладких тел и человеческих лиц с «кошачьим» гримом.

«Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» («Jay and Silent Bob Reboot»); Кевин Смит

Режиссер Кевин Смит показал первый трейлер новой комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», премьера которой состоится осенью 2019 года. По сюжету персонажи киновселенной Смита попадут в Голливуд с важной миссией. В фильме сыграли сам Кевин Смит, а также Джейсон Мьюз, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Крис Хэмсворт и другие.

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Джей и Молчаливый Боб впервые появились в фильме Кевина Смита «Клерки» в 1994 году, а позже были героями фильмов «Лоботрясы», «В погоне за Эми», «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Клерки 2».

На Youtube вышел новый трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли. В картине Питт сыграл Роя Макбрайда, отправившегося в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. Мировая премьера ленты состоится 20 сентября 2019 года, а русские зрители увидят ее немного позже.

Во втором фильме о «лучшем стрелке» Том Круз снова сыграл летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и начал обучать этому мастерству новичков. Первая часть картины вышла в 1986 году. В качестве режиссера нового фильма выступил Джозеф Косински, который ранее работал над картинами «Обливион» и «Трон: Наследие». В России лента выйдет 25 июня 2020 года.

Презентация трейлера к «Топ гану» прошла на фестивале Comic Con 18 июля, и появление на площадке Круза вызвало бурную реакцию среди фанатов.

«Стриптизерши» («Hustlers»); Лорин Скафария

В фильме Лорин Скафарии «Стриптизерши», который выйдет в мировой прокат 13 сентября, главные роли исполнили популярные певицы Дженнифер Лопес и Карди Би.

Сценарий комедийной драмы написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine, в которой рассказывалось о группе бывших работниц стрип-клуба, сколотивших банду и противостоявших своим бывшим клиентам. В частности, в трейлере Карди Би и Дженнифер Лопес в откровенных нарядах становятся к шесту.

«Прекрасный день по соседству» («A Beautiful Day in the Neighborhood»); Мариэль Хеллер

Sony Pictures представила первый трейлер долгожданного «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом в роли телеведущего Фреда Роджерса из сериала «Соседство мистера Роджерса». История рассказывает об отношениях главного героя с журналистом Томом Юнодом в исполнении Мэтью Риза. Корреспонденту поручают написать статью о Роджерсе, общение с которым меняет его взгляды на жизнь. В фильме снялись Сьюзен Келечи Уотсон, Крис Купер, Энрико Колантони, Мэриэнн Планкетт, Тэмми Бланчард, Венди Маккена, Сакина Джафри и Кармен Кьюсак. Мировая премьера ленты состоится 22 ноября 2019 года.

«Где мой Рой Кон?» («Where's My Roy Cohn?»); Мэтт Тирнаур

Компания Sony Classics выпустила официальный трейлер документального фильма «Где мой Рой Кон?», премьера которого прошла в этом году на кинофестивале Sundance. Это последний документальный фильм известного режиссера Мэтта Тирнаура, снявшего ленты «Валентино: последний император», «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» и «Студия 54». В фильме рассказывается об одном из самых противоречивых и влиятельных американцев 20-го века Рое Коне, который был недобросовестным юристом и политическим посредником. Карьера этого человека варьировалась от обязанности главного советника подкомитета по коммунистической «охоте» сенатора Джозефа Маккарти до помощи в продвижении коррумпированных политиков, которые правят до сих пор.

«Розыгрыш» («Hoax»); Мэтт Аллен

Один из главных хорроров этого лета — «Розыгрыш» — выйдет в США 20 августа. Фильм ужасов расскажет о следственной группе, отправившейся на поиски снежного человека, который жестоко убил группу молодых туристов. В каст фильма вошли Эдриенн Барбо, Брайан Томпсон, Бен Браудер, Шерил Тексьера, Шошана Буш, Хатч Дано, Мэтт Рейди и другие.