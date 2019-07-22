Умерла звезда фильма «Спортлото-82»

Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82», скончался на 60-м году жизни. По словам продюсера Вячеслава Шмырова, более 30 лет он был прикован к инвалидному креслу после травмы позвоночника.

%«Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит. Боюсь думать об этой трагедии», — написал Шмыров на своей странице в фейсбуке.

В комментариях к посту пользователи соцсети выразили свои соболезнования близким усопшего: «Светлая память маме и сыну. Достойные были люди», «Прощай, Денис. Светлая тебе память», «Жаль, очень жаль! Печально очень! В «детстве» дружили радостно! Дуэт Гали и Дениса делал этот мир ярким. светлая память!»

Реклама

Племянник Кмита, актер Алексей Дубровский рассказал, что артист долгое время болел. «Болел, в реанимации лежал две недели. Почки болели, на коляске он долго был, здоровье слабое», — приводит его слова РБК. Дата и место похорон на данный момент неизвестны.

Денис Кмит родился в Москве 25 декабря 1959 года. Его мать Галина Кмит была известным фотокорреспондентом и членом Союза кинематографистов и журналистов России. Биологическим отцом актера являлся народный артист России Николай Гриценко. Впоследствии мальчика усыновил советский актер театра и кино Леонид Кмит.

Артист дебютировал в кино в шестилетним возрасте — в 1967 году он сыграл роль мальчика Вани, сына главной героини в фильме режиссера Евгения Матвеева «Цыган». В 1981 году Кмит окончил школу-студию МХАТ, входил в состав Театра Советской армии.

Молодой актер прославился благодаря комедии «Спортлото-82» Леонида Гайдая, вышедшей в 1982 году. В 1981-м режиссер пригласил Кмита на главную роль Павла, жениха Тани, которая едет к нему на отдых. Вскоре после съемок артист попал в аварию и получил серьезную травму позвоночника. После этого он был прикован к инвалидному креслу.

Возвращение в актерскую профессию произошло благодаря режиссеру Сергею Гурзо-младшему, который предложил сыграть Кмиту главную роль, написанную специально для него, в фильме «Ка-ка-ду». В 1999 году он появился в криминальном сериале Ивана Щеголева «Поворот ключа» в образе полковника милиции Орленко-младшего.

Помимо съемок в кино, актер занимался изобразительным искусством, поэзией, писал сценарии и пробовал свои силы в качестве телеведущего. В 2000-2010-х годах он принял участие в нескольких передачах, в том числе посвященных фильму «Спортлото-82».

Сравнительно недавно, 20 апреля этого года, ушла из жизни мама Кмита, заслуженный деятель искусств России Галина Кмит. Ей было 87 лет.

«Когда я только начал фотографировать, папа зачем то дал мне журнал «Журналист». На обложке красовалась дама в темных очках и бандане. Это была Галина Кмит. Интервью я проглотил, картинки «заглядел» до дыр. И захотел стать вот тем фотографом, кем, возможно, сейчас и являюсь», — сообщил печальное известие фотограф Геннадий Авраменко в своем фейсбуке.

Авраменко отметил, что фотокорреспондент до конца своих дней оставалась профессионалом.

«Она вполне себе ощущала себя живой легендой, а мы периодически по доброму над ней подтрунивали. Как только сегодня мне позвонила внучка Галины Васильевны, я тут же вспомнил эту историю и обомлел. Ведь, возможно, если бы не тот журнал со странной тетей в бандане, моя жизнь сложилась бы совсем по другому», — поделился он.

Галина Кмит родилась 16 декабря 1921 года в Одессе в семье украинского писателя, сценариста и журналиста Василия Радыша. Она была членом Союза кинематографистов и журналистов России, корреспондентом Национальной академии кинематографических искусств и наук. Героями ее снимков в разное время становились общественные деятели и представители искусства, в том числе Юрий Лужков, Вячеслав Тихонов, Татьяна Лиознова, Станислав Говорухин, Елена Яковлева, Александр Збруев, Никита Михалков, Олег Табаков и многие другие.