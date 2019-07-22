Король Лев напугал Человека-паука: что смотрят россияне

Лидером российского проката по итогам 18-21 июля стал ремейк классического мультфильма Disney «Король Лев». В свой премьерный уикенд долгожданная картина Джона Фавро заработала 894 млн рублей. Премьера ленты, снятой при помощи революционных спецэффектов, приурочена к 25-летию одной из самых трогательных диснеевских анимационных лент.

После двухнедельного первенства в отечественном бокс-офисе новый фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома» опустился на вторую строчку. В третьи выходные проката фантастический блокбастер с Томом Холландом в роли Питера Паркера собрал 59,6 млн рублей — на 20 млн меньше, чем предполагали эксперты. Таким образом, в России лента выручила уже более 1 млрд рублей. В картине сыграли Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие.

Тройку лучших замкнул криминальный боевик «Анна» Люка Бессона. Во второй уикенд фильм, рассказывающий о русской шпионке, маскирующейся под модель, принес своему создателю 31 млн рублей. Главную роль в ленте исполнила уроженка Магадана, супермодель Саша Лусс.

Следом разместился хоррор «Солнцестояние» Ари Астера с 17,2 млн рублей. Премьера минувшей недели повествует о молодых людях, приехавших в Швецию на языческий фестиваль летнего солнцестояния, в итоге обернувшийся кошмаром.

Пятое место в рейтинге занял еще один новичок — криминальная драма «Искусство обмана». В свои стартовые выходные фильм заработал 11,5 млн рублей. Ивана, эксперта в хищении шедевров искусства, в нем играет английский актер Тео Джеймс, в роли его напарницы — модели с талантом актрисы — выступает Эмили Ратаковски.

Четвертая часть популярной франшизы «История игрушек» сумела удержать позицию и на пятой неделе проката пополнила кассу еще на 8 млн рублей. Общие сборы анимационной ленты про Вуди, Базза и их друзей составили 460,2 млн рублей.

Ровно столько же — 8 млн рублей — в третьи выходные проката собрал фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джуна Хо, получившего в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам.

Восьмым финишировал комедийный боевик Майкла Дауса «Али, рули!». По итогам минувшего уикенда фильм заработал 7,6 млн рублей. По сюжету скромный таксист (Кумейл Нанджиани) вынужден помогать полицейскому (Дэйв Батист), который в погоне за убийцей садится в его машину.

На девятом месте расположился хоррор Джима Джармуша «Мертвые не умирают». В свои вторые выходные проект унес в копилку 6 млн рублей. Действия фильма ужасов происходят во время зомби-апокалипсиса. Роли живых мертвецов и мирных жителей сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

Закрывает топ-10 российского бокс-офиса настоящий старожил проката — мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». В восьмой уикенд лента Криса Рено про приключения мохнатых питомцев выручила 5,3 млн рублей.