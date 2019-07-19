Безбрачие, КГБ и дружба с Высоцким: неизвестная Фаина Раневская

«Совсем как Раневская»

Свой псевдоним Фаина Фельдман позаимствовала у наивной и расточительной помещицы Любови Андреевны Раневской — героини пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова. Легенда гласит, что артистка выбрала его по совету своего ухажера: однажды у Фаины Георгиевны выпали деньги из сумочки, купюры унесло ветром, а она в ответ только рассмеялась: «Как красиво они летят!». «Совсем как Раневская», — произнес кавалер. Друзья же, как известно, прозвали Раневскую «Фуфой Великолепной» — именно так названа книга об актрисе журналиста Глеба Скороходова, с которым ее связывала многолетняя дружба.

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Секретное задание

Как писал Алексей Щеглов в мемуарах «Раневская. Фрагменты жизни», актриса, которой на тот момент было уже 70 лет, была настолько бесстрашной, что даже отклонила предложение о сотрудничестве с органами безопасности, сделанное ей начальником контрразведки СССР Олегом Грибановым. В те годы КГБ вел войну против западных спецслужб и диссидентов с помощью «бойцов невидимого фронта», которыми часто становились артисты. По воспоминаниями, на встречу с Раневской вместо самого Грибанова отправился молодой офицер Коршунов. Однако и здесь публицистке удалось обвести всех вокруг пальца.

«Но, есть одно маленькое «но»! Во-первых, я живу в коммунальной квартире, а во-вторых, что важнее, я громко разговариваю во сне, — цитирует Раневскую автор.

— Представьте, вы даете мне секретное задание, <...> и вдруг ночью, во сне, я начинаю называть фамилии, имена, клички объектов, явки, пароли, время встреч и прочее. А вокруг меня соседи, которые неотступно за мной следят вот уже который год кряду».

Выслушав этот монолог, Коршунов растерялся и поспешил доложить Грибанову о ночных разговорах актрисы, а также о том, что она живет в коммунальной квартире. Спустя месяц Раневская праздновала новоселье в высотке на Котельнической набережной.

Заклятые подруги

Знакомство Раневской с актрисой Любовью Орловой, получившей наибольшую известность благодаря фильмам «Волга, Волга» и «Цирк», произошло в 1934 году. Тогда Раневская снималась в ленте «Пышка» Михаила Ромма, а Орлова — в «Веселых ребятах» Григория Александрова. Именно с этого момента начинающая актриса начнет называть Раневскую «Мой Фей».

Однако показательным моментом в их дружбе станет 1972 год, когда

Раневская, убитая горем после смерти своего давнего друга и коллеги Вадима Бероева, отказалась от одной из своих главных ролей на сцене театра Моссовета — богатой вдовы в трагикомедии «Странная миссис Сэвидж». И отдала свою роль народная артистка СССР именно Орловой.

«Любочка Орлова одарила меня своей дружбой, и по сей день я очень тоскую по дорогом моем друге. За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег моих я не была так дружески привязана, как к дорогой доброй Любочке Орловой», — вспоминала об их почти 40-летней дружбе Раневская («Фаина Раневская. Одинокая насмешница» Андрей Шляхов).

«Я засыпаю, и мне снится Пушкин»

На протяжении вот уже многих лет в отношении Раневской продолжают говорить о ее якобы нетрадиционной ориентации. Подогревал слухи и тот факт, что актриса никогда не состояла в браке. По воспоминания Глеба Скороходова, будучи молодой артисткой, Раневская разочаровалась в любви, когда один из ее коллег-ухажеров после очередного спектакля напросился к ней в гости. Актриса приготовилась к встрече, а он пришел не один, да еще и попросил ее пойти погулять. После этот мужчина, не подбирая слов, оскорбил ее на сцене после одного неловкого движения. Тогда она зареклась никогда не выходить замуж.

Сама Раневская своей единственной любовью называла актрису Павлу Вульф. Ее внук Алексей Щеглов описывал в своих мемуарах, что единственным мужчиной, который интересовал звезду как личность, был Александр Пушкин. «Я засыпаю, и мне снится Пушкин», — признавалась Раневская в своих дневниках.

От Ахматовой до Высоцкого

В круг близких друзей Раневской входили многие творческие деятели, в том числе поэтесса Анна Ахматова, за которой она ухаживала, когда та была больна тифом, а также советский бард и актер Владимир Высоцкий.

Известно, что молодого Высоцкого неохотно утверждали на роли. Раневская — как могла — опекала юное дарование: однажды артист сильно запил и не появлялся в театре несколько недель. Только благодаря ее помощи музыканту удалось избежать серьезных последствий. «Володя Высоцкий. Он был у меня — он был личность», — писала Раневская в 1971 году. Кроме того, актрису связывала многолетняя дружба с режиссером Михаилом Роммом. С его фильма «Пышка» в 1934 году началась ее карьера в кино.