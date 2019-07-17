Netflix отступил перед «Чернобылем»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов американской телевизионной премии «Эмми». Наибольшее количество номинаций получил сериал «Игра престолов», который представлен сразу в 32 категориях, передает Variety.

Шоу поборется за награду в главной номинации «Лучший драматический сериал». Исполнитель роли Джона Сноу — британский актер Кит Харингтон — заявлен в категории «Лучшая мужская роль», а актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Мать драконов Дейнерис Таргариен, номинирована на приз за лучшую женскую роль.

Кроме того, проект побил рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад, — в 1994 году сериал «Полиция Нью-Йорка» был представлен в 27 категориях. Как известно, данная телевизионная драма рассказывает о вымышленном полицейском участке на Манхэттене. Всего снято 12 сезонов, последний вышел в эфир 1 марта 2005 года.

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Помимо «Игры престолов» (HBO), в номинации «Лучший драматический сериал» числятся такие проекты стримингового сервиса Netflix, как «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Озарк», «Поза» и «Наследники», а также сериалы «Это мы» (NBC) и «Убивая Еву» (BBC America).

В категории «Лучший комедийный сериал» на победу претендуют «Барри» (HBO), «Дрянь» (BBC Two), «В лучшем мире» (Netflix), «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Video), «Матрешка» (Netflix), «Шиттс Крик» (CBC) и «Вице-президент» (HBO).

Недавний хит HBO «Чернобыль» представлен в номинации «Лучший мини-сериал». Вместе с ним за победу поборются проекты «Побег из тюрьмы Даннемора» (Showtime), «Фосси/Вердон» (FX), «Острые предметы» (HBO) и «Когда они нас увидят» (Netflix).

«Лучшим телефильмом» в этом году может стать «Брекзит» (Channel 4) с Бенедиктом Камбербэтчом в главной роли, интерактивный фильм Netflix «Черное зеркало: Брандашмыг», телевизионная экранизация одноименной пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир» (BBC), «Дэдвуд» (HBO) или «Мой ужин с Эрве» (HBO).

Таким образом, лидерами по общему количеству номинаций среди стриминг-гигантов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).

Заключительный сезон «Игры престолов» вышел весной 2019 года. Финал шоу не оправдал надежд многих зрителей и получил низкие рейтинги. Так, пятый эпизод, в котором состоялась финальная битва между Серсеей и Дейенерис, стал самым худшим за всю историю проекта (наряду с шестым). На сайте Rotten Tomatoes, где публикуются рейтинги фильмов и сериалов, серия получила всего 49 процентов одобрения. Для сравнения: четвертый эпизод первого сезона положительно оценили 91 процентов.

Кроме того, поклонники фантастической саги выразили мнение, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс проявили себя «некомпетентными авторами», не имея возможности опираться на оригинальный материал от писателя Джорджа Мартина.

В то же время «Игра престолов» трижды побеждала в номинации «Лучший драматический сериал» премии «Эмми». За все время шоу получило аж 47 наград.

Долгое время сериал оставался самым коммерчески успешным проектом HBO, однако в этом году его место занял «Чернобыль», повествующий о событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В марте сайт Internet Movie Database (IMDB) опубликовал рейтинг «250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время», в котором проект опередил «Игру престолов» на несколько позиций (9,6 против 9,4 баллов). В топ-5 рейтинга также вошли «Планета Земля – 2» (9,5), «Брат­ья по оружию» (9,4), «Планета Земля» (9,4) и «Во все тяжкие» (9,4).

Сценарий к «Чернобылю» написал автор нескольких успешных молодежных комедий («Очень страшное кино 3», «Без чувств») Крейг Мэйзин. Сериал фокусируется на фигуре ученого Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по ликвидации катастрофы, который одним из первых прибыл на место трагедии и провел четыре месяца в районе Припяти. Главные роли в шоу исполнили англичанин Джаред Харрис, ирландка Джесси Бакли и швед Стеллан Скарсгорд. Всего «Чернобыль» получил 19 номинаций «Эмми».

71-ая церемония вручения наград премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.