«Kingʼs man: Начало», «Райские холмы» и другие трейлеры недели

Студия 20th Century Fox представила дебютный трейлер приквела «Kingʼs man: Начало». Судя по нему, на этот раз британские супершпионы попадут во времена Первой мировой войны. Среди действующих лиц — Григорий Распутин, Мата Хари и Гаврила Принцип. В ролике также показали, как Герцог Оскфордский (Рэйф Файнс) объясняет молодому Конраду (Харрис Дикинсон) принципы работы секретной организации.

«Райские холмы» («Paradise Hills»); Элис Ваддингтон

Вышел трейлер фантастического триллера «Райские холмы», ставшего дебютной работой постановщицы Элис Вэддингтон. Согласно сюжету, девушка по имени Ума (Эмма Робертс) оказывается на далеком острове, куда богатые родители отправляют своих дочерей в элитный пансион на перевоспитание. Одна из главных ролей в фильме досталась Миле Йовович. Лента, к слову, снята очень красиво и напоминает «Алису в стране чудес» (только более зловещую).

«Ода радости» («Ode to Joy»); Джейсон Уайнер

В сети появился трейлер романтической комедии «Ода радости». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о библиотекаре (Мартин Фримен), страдающем тяжелой формой нарколепсии, — заболеванием, при котором любая сильная эмоция вызывает упадок сил. Жизнь героя меняется, когда в него влюбляется Франческа (Морена Баккарин).

«Иные» («Freaks»); Адам Стейн, Зэк Липовски

Способность к телекинезу и призраки — в новом трейлере сайфай-хоррора «Иные» с Эмилем Хиршем в главной роли. В центре сюжета — история об отце-одиночке, который запрещает своей семилетней дочери Хлое (Лекси Колкер) взаимодействовать с внешним миром.

«Смерть и жизнь Джона Ф.Донована» («The Death and Life of John F. Donovan»); Ксавье Долан

Для всех тех, кто успел соскучиться по Киту Харингтону (Джону Сноу), — вышел трейлер новой драмы «Смерть и жизнь Джона Ф.Донована» Ксавье Долана. В ней звезда «Игры престолов» сыграет популярного актера, чья личная жизнь становится достоянием общественности после того, как всплывают подробности его переписки с 11-летним мальчиком. В фильме также снялись Натали Портман, Джейкоб Трамбле, Сьюзен Сарандон и Кэти Бейтс.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер предстоящей комедии «Otherhood». Фильм расскажет о трех женщинах из пригорода, которые в канун Дня матери решают наведаться к своим сыновьям в Нью-Йорк. В главных ролях — Патриция Аркетт, Анджела Бассетт и Фелисити Хаффман.

Еще одна работа при участии Эммы Робертс — студия Universal Pictures представила дебютный трейлер хоррора «Охота». В ролике двенадцать незнакомцев просыпаются на поляне в лесу, не имея представлений о том, как они туда попали. Оказывается, что героев выбрали лишь для одной цели — охоты. В актерский состав также вошли Джастин Хартли и Хилари Суэнк.