Паника на Украине: новая опасность в Чернобыле

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник разместил на своей официальной странице в соцсетях фотографию перевернувшегося грузовика, который был обнаружен в Чернобыльской зоне отчуждения и может представлять собой опасность для жизни людей.

«Опасные находки на территории заповедника», — сопроводили представители заповедника подписью фотографию перевернутого грузового автомобиля ЗиЛ.

Сообщение о новом потенциально опасном объекте на территории Чернобыля появилось на фоне распоряжения нового президента Украины Владимира Зеленского, который дал правительству задание в течение трех месяцев заняться вопросом развития туристического потенциала в зоне отчуждения.

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В числе вопросов, которые должно будет решить украинское правительство — утверждение схем перемещения посетителей, обустройство маршрутов необходимой инфраструктурой, проработка маршрутов посещения Чернобыля по воде и так далее. Кабинет министров страны также должен будет оказать поддержку «продвижению на международном туристическом рынке нового направления — «Безопасный Чернобыль».

По мнению Зеленского, после обеспечения мер безопасности для туристов, желающих посетить Чернобыль, этот процесс может «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины».

Активизация украинского руководства в отношении Чернобыля, его истории и текущего состояния, связывают с популярностью сериала телеканала HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС. В частности, после выхода сериала указом президента были награждены званиями героев Украины ликвидаторы аварии Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов.

До ликвидации последствий аварии Ананенко работал старшим инженером-механиком реакторного цеха, Беспалов — старшим инженером турбинного цеха, а Баранов был начальником смены. После катастрофы они спустились в бассейн под реактором, чтобы открыть запорные клапаны и освободить его от воды. Из действия помогли избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, тем самым предотвратив второй взрыв.

На протяжении десятилетий СМИ считали их погибшими, однако как выяснилось впоследствии, Ананенко и Беспалов выжили и проживают на Украине, а Баранов умер в возрасте 65 лет в результате сердечного приступа. Звание героя было присвоено ему посмертно.

Выход западного сериала, посвященного событиям из истории СССР, традиционно вызвал шквал критики и неодобрения в России. После серии выпадов в адрес фильма со стороны людей, ответственных за саму трагедию, а также депутатов Госдумы и представителей ее различных департаментов, Первый канал даже объявил о решении показать россиянам документальный фильм об аварии на ЧАЭС.

«Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев», — пообещали представители телеканала.

Среди прочих, недовольство мини-сериалом HBO выразил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Он признался, что не смог оценить «Чернобыль» целиком, так как находился в больнице, однако все же счел необходимым указать на несколько неточностей, касавшихся его роли в трагических событиях.

В частности, Горбачев заявил, что не распоряжался о награждении званием званием героя Социалистического труда академика Легасова, который участвовал в расследовании причин произошедшего в Чернобыле.

Недовольство в связи с неточностями в сериале выразил также прототип одного из его героев — генерал-майор Николай Тараканов, который отдавал команды воинским подразделениям на месте ЧП. Он раскритиковал создателей сериала за то, что они неверно приписали фразу, в которой солдат сравнивали с биороботами Легасову, в то время как принадлежала она начальнику штаба по ликвидации последствий аварии Юрию Самойленко, впоследствии награжденному званием героя соцтруда.