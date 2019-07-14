Сущие копейки: Паттинсон в бешенстве от гонорара за Бэтмена

Британский актер Роберт Паттинсон оказался недоволен своим гонораром за новый фильм о Бэтмене, передает Teleprogramma.pro.

По информации таблоидов, звезда «Сумерек» «пришел в бешенство», когда увидел чек. Отмечается, что у Паттинсона были высокие зарплатные ожидания: артист основывался на информации о заработке других звезд фильмов о супергероях, в частности, его коллеги Криса Эванса.

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В апреле этого года портал Just Jared собрал данные о гонорарах, которые получали главные актеры серии супергеройских фильмов студии Marvel «Мстители». Сообщалось, что исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс получил $15 млн за «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние».

Тем временем источники в Голливуде назвали информацию о реакции Паттинсона относительно гонорара фейком, поскольку все договоренности о зарплате актера были утверждены еще до проб.

В конце мая студия Warner Brothers утвердила Паттинсона на роль Брюса Уэйна в новом «Бэтмене». По данным Deadline, главным соперником артиста на кастинге был Николас Холт, получивший наибольшую известность благодаря сериалу «Молокососы». При этом уточнялось, что режиссер картины Мэтт Ривз изначального настаивал на кандидатуре Паттинсона в роли супергероя.

Продюсером трилогии про человека-летучую мышь станет коллега Ривза по двум последним сиквелам «Планеты обезьян» Дилан Кларк. Работа над фильмом, премьера которого запланирована на 25 июня 2021 года, должна начаться уже этим летом.

33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, который сыграет супергероя. Его опережает только Кристиан Бэйл, которому исполнился 31 год на момент премьеры картины «Бэтмен. Начало» в 2005 году. Роль легендарного персонажа в разные годы исполняли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер и Бен Аффлек.

В соцсетях мнения поклонников одного из самых популярных супергероев мира разделились. Некоторые пользователи выразили любопытство и интерес не совсем обычным выбором создателей фильма, однако нашлись фанаты, которые восприняли назначение Паттинсона на роль Брюса Уэйна резко отрицательно.

Еще до официального утверждения актера на роль супергероя в сети активно обсуждалась его кандидатура. Так, в прессе и соцсетях его называли «лучшим выбором», который могла бы сделать владеющая правами на франшизу компания Warner Bros.

После оглушительного успеха актера в киносаге «Сумерки», в которой он исполнил роль обаятельного вампира Эдварда Каллена, Паттинсон снялся в психологическом триллере о поисках и захвате Саддама Хусейна «Миссия: Черный список», остросюжетном фильме «Ровер», рассказывающем о последствиях глобального экономического коллапса в австралийской пустыне, и криминальной драме «Хорошее время». Все эти ленты были высоко оценены на Каннском и Сиднейском кинофестивалях.

Позднее Паттинсон рассказал, почему у окружающих создается ощущение, что он старается откреститься от славы кумира подростков после выхода «Сумерек».

«Я пытаюсь найти для себя фильмы, которые от меня трудно ждать публике. Братья Сафди [режиссеры фильма «Хорошее время», в котором Паттинсон сыграл грабителя] создают персонажей, которые тебе вроде бы очень нравятся, которые тебя привлекают, только потом оказывается, что они монстры и им место в психушке. Как, например, мой герой Конни», — цитирует артиста сайт kp.ru.

Кроме того, Паттинсон отметил, что теперь он предпочитает играть неожиданных и нетипичных персонажей.

«Сейчас я пытаюсь выбирать для себя именно такие непредсказуемые роли. Не помню, когда я в последний раз смотрел коммерческое кино и оно меня вдохновило. Хотя какие-то фильмы про супергероев комиксов вроде бы и ничего», — отмечал актер два года назад.

Известно, что помимо «Бэтмена» Паттинсон собирается принять участие в еще одном фильме для Warnes Bros. — новом безымянном проекте Кристофера Нолана, сюжет которого также пока неизвестен.