Гранатометом по телеканалу: фильм Оливера Стоуна снят с эфира

Из-за угроз со стороны радикалов телеканал «112 Украина» решил отказаться от показа фильма американского режиссера и продюсера Оливера Стоуна «Нерасказанная история Украины». Об этом сообщается на официальном сайте канала.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, [решено] отменить показ картины», — заявили на телеканале.

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф подчеркнул, что безопасность сотрудников канала и сайта для него «превыше всего в сложившейся ситуации». Руководство канала также написало заявления в Службу безопасности Украины, генпрокуратуру, МВД, международные организации и посольства стран «Большой семерки». Журналисты попросили принять меры «во избежание любых незаконных действий».

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В ночь на субботу, 13 июля, двое неизвестных обстреляли здание редакции «112 Украина» из реактивного гранатомета.

На видео с места событий видно, как

к редакции канала подъезжает автомобиль, из которого выходит человек и открывает огонь по зданию. На фасаде от попадания снаряда остался черный след — повреждены стена и логотип «112 Украина».

Пострадавших в результате ночного обстрела нет. Национальная полиция Украины квалифицировала инцидент как террористический акт. В Киеве развернута спецоперация по поиску и задержанию гранатометчика.

Телеканал «112 Украина» ранее анонсировал показ фильма Оливера Стоуна, основанного в том числе на интервью с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция должна была состояться вечером субботы. Незадолго до этого генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал возбудить уголовное дело, если фильм Стоуна выйдет в украинский телеэфир.

В связи с гранатометным обстрелом украинские националисты решили перенести акцию протеста у редакции телеканала, запланированную на вечер субботы. Как сообщает ФАН, радикалы решили обвинить в ночной атаке главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который известен своей пророссийской позицией.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере назвал атаку на украинский телеканал «вопиющим случаем».

Он также выразил уверенность, что политики на Западе не будут комментировать инцидент.

«На «глобальной» конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 — случай вопиющий», — возмутился сенатор.

Экс-лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош в свою очередь одобрил обстрел редакции «112 Украина» из гранатомета.

По его словам, если во время войны власть не противостоит врагу, то «за дело берутся неизвестные патриоты».

Одиозный радикал также пригрозил расправой журналистам, работающим на «вражеских» телеканалах. Ярош посоветовал им уволиться, отметив, что жизнь дороже денег, якобы получаемых от Путина и его «украинских пособников».

«Вообще-то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я — за», — подытожил лидер украинских националистов.

Фильм Оливера Стоуна подробно рассказывает о пяти годах, которые Украина пережила после «евромайдана». В разговоре со Стоуном президент России Владимир Путин высказался по многим пунктам «украинского вопроса», возложив ответственность за проблемы на власти страны, стремящиеся во что бы то ни стало удержаться за свои кресла, и на радикалов.

Оскароносный режиссер Стоун выразил уверенность в том, что Украина была «гораздо мощнее» во время партнерства с Россией, чем после того, как взяла курс на сближение с Евросоюзом. Он признался, что эта мысль стала одним из основных посылов, «которые можно увидеть и услышать в этом фильме».

Скандалу вокруг фильма Стоуна предшествовала шумиха вокруг российского-украинского телемоста. 12 июля на телеканале «Россия 1» прошел телемост Москва — Киев. В диалоге, состоявшемся впервые за несколько лет, участвовали деятели культуры обеих стран и простые граждане. Участники вспоминали произведения искусства и исторические события, объединяющие Россию и Украину, призвав возобновить добрососедские отношения между двумя странами.

С украинской стороны телемост должен был поддержать телеканал NewsOne, однако его редакцию вынудили отказаться от участия в мероприятии.

В преддверии эфира украинские националисты в лице нардепа Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины наказать NewsOne за намерение провести телемост с Россией. В своем заявлении Билецкий пригрозил Зеленскому «ответом от черных человечков».

Угроза атаки на журналистов имеет под собой все основания. По данным Национального союза журналистов Украины, лишь за прошлый год нападения были совершены на 78 работников средств массовой информации. МВД Украины сообщило, что в 2018 году 63 уголовных дела было возбуждено в связи с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.