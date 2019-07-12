«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в начале 1980-х годов злоупотреблял спиртным, чтобы раскрепоститься на сцене. О начале певческой карьеры в ресторанах Калининграда и необходимости ощущать алкогольное опьянение перед выступлениями певец рассказал в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.

«Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным», — поделился Газманов.

Как признался сам певец, после победы над алкоголизмом он до сих пор не поборол некоторые вредные привычки, которые раздражают его супругу Марину Муравьеву.

Реклама

«Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем борщ, чавкаю», — рассказал Газманов.

Артист, которому 22 июля исполнится 68 лет, поразил Ивлееву своей спортивной подготовкой, сделав в студии сальто и отжавшись от пола 50 раз. Недавно многие СМИ писали, что, несмотря на отличную физическую форму, Газманов страдает серьезным заболеванием — в его голосовых связках обнаружили опухоль. Напомним, что в студии программы «Секрет на миллион» певец рассказал, что новообразование ему удалили восемь лет назад.

Супруга артиста Марина Газманова резко высказалась по поводу недавнего выпуска программы, в котором ее супруг вкратце упомянул о том, что несколько лет назад врачи диагностировали у него опухоль на голосовых связках.

«Я тут лечу домой на крыльях любви, а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли. Значит, по [этой] версии, я — свободная, молодая, богатая, почти вдова! Бывают ли чудеса на свете!» — написала Газманова в соцсети.

По мнению жены знаменитого певца, СМИ сделали из этой новости настоящую сенсацию, представив ее так, будто он и сейчас страдает от заболевания, а его семья находится на грани распада.

«Вот так и я побыла свободной, только в ярко пестрящих заголовках нашей прессы и телевидения, уперевшись в смачную дулю. Дорого обойдутся композитору милые потрепушки с очаровательной Лерой Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион», — написала жена артиста.

Также Газманова заявила, что, судя по сказанному в эфире, она имеет право выступить в роли «хочушки», а ее супруг — «золотой рыбки», исполняющей ее материальные прихоти.

«Как минимум будут ролевые игры: он — золотая рыбка, а я хочушка <...> Три желания придумаю я!» — заключила она.

Позднее Газманов опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором обвинил некоторые СМИ в некорректной подаче информации. Певец напомнил, что у него действительно была гранулема, которую вырезали восемь лет назад.

«Со мной все в порядке <…> Восемь лет назад у меня вырезали опухоль. Это был тяжелый период жизни, но я никому про это в общем-то не говорил. Сказал недавно в одной из передач, что это было, но все прошло. Поэтому то, что пишут по поводу онкологии, какого-то страшного диагноза, все это в прошлом», — пояснил Газманов.

Он подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и продолжает гастрольную деятельность.

В конце июня национальная гвардия Украины объявила о начале служебного расследования после использования на вечере выпускников песни Газманова, находящейся в «черном списке» Минкульта страны с декабря 2015 года. Запрещенная композиция «Офицеры» прозвучала на выпускном Академии Национальной гвардии.

«По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», — передает пресс-служба МВД Украины.

В список лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и другие.