Люк Бессон проиграет Marvel: что будут смотреть в России

Первую строчку займет фаворит предстоящих выходных — «Человек паук: вдали от дома». Двадцать третий фильм кинематографической вселенной Marvel собрал на старте 621 млн рублей, обойдя предшественника «Человек-паук: возвращение домой». На второй уик-энд намечается падение кассовых сборов на 68%, что дает примерно 200 млн. рублей. В новом фильме Питер Паркер вместе с друзьями уезжает на летние каникулы в Европу, где его разыскивает Ник Фьюри, чтобы просить помощи в борьбе с Элементалями. В содружестве с другими супергероями Человек-паук вступает в битву против этих существ.

Вторую строчку займет фаворит среди премьер, боевик «Анна». Предполагается, что за первую неделю фильм соберет 110 млн рублей. Предварительные продажи составляют 1,23 млн рублей, причем подавляющее число билетов было продано в первый день. Такой ажиотаж в России связан, конечно, с одной стороны, с популярностью самого режиссера — Люка Бессона, но с другой — присутствием в фильме российских актеров. Аналитики считают, что «Анне» вполне по силам взять стомиллионный рубеж на российском рынке. В фильме показывается, как суперагент Анна Полятова расправляется со своими противниками. Главную роль сыграет российская модель Саша Лусс, и вместе с ней экранное время разделят Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Александр Петров и Хеллен Миррен.

Тройку лучших замыкает боевик Майкла Дауса «Али, рули!». Ожидается, что фильм соберет всего 35 млн рублей, что значительно меньше сборов фильма на второй позиции. В комедийном боевике главную роль играет Дэйв Батиста, прославившийся в роли Дракса из «Стражей галактики». Сюжет заключается в том, что громила-полицейский садится в такси и превращает поездку в бессмысленную и беспощадную спецоперацию.

На четвертой позиции остановится фильм «История игрушек 4». Анимационная франшиза от Pixar демонстрирует стремительное уменьшение кассовых сборов. В четвертый уикэнд фильм может потерять 45% сборов и заработать 25 млн рублей. В мире франшиза пользуется большой популярностью, однако в России «История игрушек» традиционно выступает слабо.

Премьера новой картины Джима Джармуша «Мертвые не умирают» окажется только на пятом месте с предположительной кассой в 21 млн рублей. Несмотря на то, что режиссер собрал звездный актерский состав, фильм не пользуется особой популярностью. Это связано не только с его не типичным для массового потребителя жанром, но и с тем, что лента получила неоднозначные отзывы от критиков на Каннском фестивале. В ролях: Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи и Селена Гомес.

Фильм ужасов «Проклятие Аннабель 3», ставший лидером российского кинопроката в конце июня, потеряет 66% сборов дебютной кассы. Очередной спин-офф ужастика об одержимой кукле соберет 19 млн рублей в будущие выходные, согласно прогнозам аналитиков.

Седьмую строчку займет американский семейный фильм «Собачья жизнь 2» с прогнозируемыми сборами в 15 млн рублей на третьей неделе проката. Фильм оказался довольно успешным: согласно итогам первой недели проката, картина заняла третье место в рейтинге, собрав 76,3 млн рублей за выходные.

Восьмую строчку в рейтинге займет мультижанровая лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сочетающая в себе элементы комедии, триллера и драмы. Картина получила Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского международного кинофестиваля. Председатель жюри, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, заявил, что решение о вручении награды было принято девятью членами коллегии единогласно. Аналитики предполагают сравнительно невысокое падение продаж билетов: касса потеряет 35% сборов, получив 11 млн рублей во второй уик-энд проката в России.

Замыкает прогнозируемый рейтинг «Красавчик со стажем» режиссера Оливье Барру, легкая французская комедия о зрелом и опытном жиголо, не желающем расставаться с роскошной жизнью. Картина выходит в российский кинопрокат 11 июля, однако аналитики не обещают выдающихся кассовых сборов: лента является ремейком американской комедии 2017 года «Как быть латинским любовником», которая не заслужила высокой оценки кинокритиков.