Циничная провокация: новый «Джокер» разозлит зрителей

Режиссер Тодд Филлипс, снимающий новый фильм о суперзлодее Джокере, рассказал, что сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC, передает Empire.

«Мы не опирались на комикс, и это может разозлить зрителей», — цитирует его издание.

По словам Филлипса, съемочная команда имеет свое представление о том, кто такой Джокер и как он появился. «Мы только что придумали нашу собственную версию о том, откуда взялся такой парень как Джокер. Вот что мне было интересно. Мы даже не делаем Джокера, это история о том, как стать Джокером», — сказал постановщик.

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Филлипс отметил, что Джокер в его понимании — «уязвимый, поникший человек», который в конечном итоге неизбежно «стал психопатом и разнес Готэм-сити».

Говоря об исполните главной роли Хоакине Фениксе, кинематографист назвал его самым подходящим актером на роль Джокера и признался, что считает его «величайшим артистом».

«Пока мы писали сценарий, у нас над компьютером висела его фотография», — поделился Филлипс.

В апреле этого года на ютьюб-канале компании Warner Bros. вышел дебютный тизер-трейлер «Джокера». Известно, что события в ленте придутся на 1981 год и произойдут в вымышленном городе Готэм.

В комиксах и предыдущих экранных адаптациях у Джокера отсутствует каноничная история происхождения и настоящего имени. В сольном фильме его назвали Артуром Флеком. Этот факт был известен довольно давно, однако только после выхода тизер-трейлера многие обратили внимание на то, что это может быть отсылкой к актеру Бену Аффлеку (А. Флек — Аффлек), который играл Бэтмена в последних картинах DC.

Сам Филлипс назвал свою картину «историей происхождения любимого персонажа без определенного происхождения».

По некоторым данным, при работе над «Джокером» создатели вдохновлялись в том числе комиксом Алана Мура и художника Брайана Болланда «Бэтмен: Убийственная шутка», появившемся в 1988 году. В обоих случаях Клоун-Принц до своего преображения был неудачливым стендап-комиком, который сошел с ума после череды трагических событий. К слову, влияние «Убийственной шутки» на свои фильмы отмечали и предыдущие экранизаторы комиксов о Бэтмене — Тим Бертон и Кристофер Нолан.

Кроме того, события игр серии «Бэтмен: Аркхэм» развиваются именно в обособленной вселенной графического романа Мура и Болланда. В 2016 году по мотивам «Убийственной шутки» был снят полнометражный мультфильм, в котором Джокера озвучил актер Марк Хэмилл. Его же голосом персонаж говорил в анимационном сериале «Бэтмен» и играх «Бэтмен: Аркхэм».

Судя по тизеру-трейлеру, центральной темой ленты станет психическое здоровье Артура Флека.

Так, в одной из показанных сцен будущий Джокер беседует с соцработницей из Министерства здравоохранения, в другой — заносит в блокнот для шуток новый материал. Одна из заметок звучит так: «Самое худшее в том, чтобы иметь ментальное расстройство, — то, что люди рассчитывают, что ты будешь вести себя так, будто его нет». Также в ролике показана Городская больница Аркхэм, куда герой, вероятно, идет на встречу со специалистом.

В видео также продемонстрировали отношения Артура с матерью Пенни (Фрэнсис Конрой).. В одной из сцен герой моет ее в ванне, так как состояние здоровья не позволяет ей ухаживать за собой самостоятельно. Позже они танцуют в своей квартире после просмотра фильма, в то время как на экране телевизора уже идут финальные титры, где в числе сценаристов перечислены члены съемочной группы «Джокера».

Из промо-материалов картины следует, что в перевоплощении Артура Флека в Джокера значительную роль сыграли два человека: ведущий ток-шоу Мюррей Франклин в исполнении Роберта Де Ниро и миллиардер-филантроп Томас Уэйн (Бретт Каллен), который баллотируется в мэры — вероятно, с целью повысить благосостояние города. В то же время создатели сообщали, что в их фильме Уэйн будет не такой положительной фигурой, как в комиксах и предыдущих картинах.