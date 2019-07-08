Человек-паук унизил куклу из ужастика: что смотрят в России

Абсолютным лидером российского бокс-офиса минувшего уикенда стал фантастический боевик Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома», заработавший 530,8 млн рублей. Премьера недели с Томом Холландом в главной роли рассказывает историю очередных приключений Питера Паркера, решившего отдохнуть от своих суперспособностей. Однако ему не удалось осуществить свой план, потому что глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручаил Паркеру сразиться с опасными монстрами.

Вторым стал победитель предыдущей недели, хоррор «Проклятие Аннабель 3». Во вторые выходные проката ленте удалось собрать 52,2 млн рублей, почти втрое уменьшив показатель прошлого уикенда — тогда сборы ужастика составили 149 млн рублей. Согласно сюжету фильма, супруги-демонологи Уоррены запирают одержимую демоном куклу в стеклянном шкафу у себя дома, но ей удается выбраться и сотворить ужасные вещи.

Четвертая часть мультфильма «История игрушек» в свои третьи выходные оказалась на третьем месте. В этот раз новая лента знаменитой анимационной саги собрала 39,6 млн рублей. Согласно ее сюжету, взаимоотношения игрушек и детей сходят на нет, и в жизни Вуди, Базза и их друзей начинаются новые приключения.

Второй уикенд фильма «Собачья жизнь 2» поместил его на четвертое место с кассой в 29,6 млн рублей. Режиссером ленты стала двукратный лауреат телевизионной премии «Эмми» Гейл Манкус. В первой части фильма пес Бейли прожил несколько жизней перед воссоединением со своим первым хозяином. В сиквеле демонстрируется продолжение процесса перерождения питомца.

По сравнению с предыдущим уикендом, мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» поднялся с шестой позиции рейтинга российского бокс-офиса на один пункт выше. В свои шестые выходные проката сиквел собрал 17,4 млн рублей.

Примерно столько же заработала романтическая комедия «Та еще парочка». В свой второй уикенд лента об отношениях между влиятельной бизнесвумен (Шарлиз Терон) и журналистом (Сет Роген) опустилась с четвертого на шестое место.

Седьмой стала премьера недели, нашумевшая работа южнокорейского режиссера Пона Чжуна Хо, получившего в этом году Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля. Фильм «Паразиты», рассказываеющий о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам, чтобы изменить свое финансовое положение, стартовала в России с 16,9 млн рублей.

Игровой ремейк диснеевского мультфильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи в свои шестые выходные собрал 13,9 млн рублей.

На девятую позицию с пятой опустилась четвертая часть франшизы о команде агентов, защищающих планету от инопланетных вторжений — «Люди в черном: Интернэшнл». Четвертый уикенд принес картине всего 10,6 млн рублей.

Стартовавшая на прошлой неделе с седьмого места драма датчанина Томаса Винтерберга «Курск» в этот раз оказалась десятой. В центре сюжета фильма, собравшего на прошедших выходных 10,6 млн рублей, — трагедия экипажа затонувшей подводной лодки, унесшей жизни 118 человек.