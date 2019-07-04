Новый «Человек-паук» и страшная кукла: на что пойдут россияне

Первое место в российском бокс-офисе начавшихся выходных займет новый фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома», который заработает около 700 млн рублей. Премьера недели с Томом Холландом в главной роли расскажет о Питере Паркере, решившим отдохнуть от своих суперспособностей, но не осуществившим этот план. Глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручает Паркеру сразиться с опасными монстрами вместе с Мистерио (Джейк Джилленхол), который, согласно оригинальным комиксам, был одним из главных противников супергероя.

Далее последует лидер прошлой недели, хоррор «Проклятие Аннабель 3». В свои вторые выходные лента соберет 60 млн рублей, более чем вдвое уменьшив показатель прошлого уикенда — тогда сборы ужастика составили 149 млн рублей. Согласно сюжету фильма, супруги-демонологи Уоррены запирают одержимую демоном куклу в стеклянном шкафу у себя дома, но ей удается выбраться и сотворить ужасные вещи.

На третьей строчке прогноза разместился мультфильм «История игрушек 4». Третьи выходные принесут новой части знаменитой анимационной саги около 50 млн рублей. Согласно сюжету нового фильма, взаимоотношения игрушек и детей завершаются, и в жизни Вуди, Базза и их друзей начинаются новые приключения.

Во вторую неделю проката фильм «Собачья жизнь 2» может занять четвертое место с кассой в 40 млн рублей. В качестве режиссера фильма выступила двукратный лауреат телевизионной премии «Эмми» Гейл Манкус. В первой части ленты пес Бейли прожил несколько жизней, прежде чем воссоединился со своим первым хозяином. В сиквеле процесс перерождения питомца продолжается.

Премьера недели — мультфильм «Норм и Несокрушимые: большое путешествие» — стартует с пятого места со сборами в размере 23 млн рублей. В третьей части фильма об обаятельном полярном мишке главный герой становится королем Арктики. Для вручения Золотого ключа от Королевства медведю необходимо прилететь в Лондон. Подобрав удачный момент, грабитель под видом Норма осуществил серию преступлений: украл ценный трофей и ограбил несколько банков. Чтобы восстановить свою репутацию, Норм отправляется на поиски злоумышленников.

Как и на прошлых выходных, мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» может сохранить за собой шестую позицию рейтинга. В свои шестые выходные проката сиквел соберет 20 млн рублей.

Седьмой, согласно аналитикам, окажется романтическая комедия «Та еще парочка». За свой второй уикенд лента об отношениях между влиятельной бизнесвумен (Шарлиз Терон) и журналистом (Сет Роген) заработает 17 млн рублей.

На восьмую позицию с пятой опустится четвертая часть франшизы о команде агентов, защищающих планету от инопланетных вторжений — «Люди в черном: Интернэшнл». Грядущий уикенд принесет картине всего 16 млн рублей.

Игровой ремейк диснеевского мультфильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи в свои шестые выходные также соберет 16 млн рублей.

Стартовавшая на прошлой неделе с седьмого места драма датчанина Томаса Винтерберга «Курск» в этот раз оказалась лишь десятой. В центре сюжета фильма — трагедия экипажа затонувшей подводной лодки, унесшей жизни 118 человек.