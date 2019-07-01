Новое «Проклятие» и ожившие игрушки: что смотрят россияне

Лидером российского бокс-офиса за 27-30 июня стал хоррор «Проклятие Аннабель 3». В свои стартовые выходные фильм собрал 149 млн рублей. Что касается домашнего проката, то в США ужастику удалось выручить лишь $19,5 млн — это худший результат среди других представителей франшизы, каждый из которых начинал как минимум с $35 млн.

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По сюжету супруги-демонологи Уоррены привозят куклу, одержимую демоном, к себе домой и запирают в стеклянном шкафу. Но кукла выбралась и спровоцировала восстание мертвецов.

На второй строчке разместился мультфильм «История игрушек 4». В свои вторые выходные новая (и, вероятно, заключительная) часть знаменитой анимационной саги заработала 100,3 млн рублей. Несмотря на большой успех франшизы в мире, в России «История игрушек» традиционно выступает слабо. Так, в США на прошлой неделе лента уже успела установить рекорд, выручив $118 млн.

Вопреки прогнозам аналитиков новичок недели «Собачья жизнь 2» оказался не на пятой, а на третьей позиции с кассой в 67,3 млн рублей. Пес Бейли прожил несколько жизней, прежде чем воссоединился со своим первым хозяином. Во второй части процесс перерождения продолжится. Режиссером фильма стала Гейл Манкус, двукратный лауреат телевизионной премии «Эмми».

Следом финишировала еще одна новинка недели — романтическая комедия «Та еще парочка». За уикенд 27-30 июня фильм о любви влиятельной бизнесвумен и журналиста в лице Шарлиз Терон и Сета Рогена заработал 45 млн рублей.

Замкнула топ-5 лидеров отечественного бокс-офиса четвертая часть франшизы об отряде агентов, защищающих Землю от инопланетных вторжений, «Люди в черном: Интернэшнл». Минувший уикенд принес картине всего 40,5 млн рублей, продемонстрировав почти 60% падение в сборах.

На шестую строчку опустился мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». В свои пятые выходные в прокате сиквел собрал 35,6 млн рублей.

Драма датчанина Томаса Винтерберга «Курск», в центре которой страшная трагедия экипажа затонувшей подлодки, унесшей жизни 118 человек, оказалась только на седьмом месте. В стартовый уикенд премьера фильма заработала 28 млн рублей.

Наконец, восьмую позицию занял игровой ремейк диснеевского «Аладдина» в постановке Гая Ричи. В свои пятые выходные картина достигла 25,4 млн рублей при 40% падении сборов.