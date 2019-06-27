Баста влип в скандал: ЦБ одернул Задорнова за рекламу с рэпером

Новая рекламная компания банка «Открытие» с участием рэпера Басты возмутила Центробанк России и Федеральную антимонопольную службу. Речь идет о слогане «Государственный банк нашего времени», подчеркивающим участие государственных структур в капитале кредитной организации. Сам факт акцента на государственной составляющей подтвердил на презентации руководитель блока маркетинга и коммуникаций Евгений Сидоров, назвав компанию «очень государственным банком».

Несмотря на то, что Сидоров не пошел против истины, так как ЦБ два года назад выделил почти 3 трлн рублей на его санацию, регулятор счел неуместным акцент на участии государства в капитале «Открытия».

«Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка «Открытие», — цитирует заявление Центробанка «РИА Новости».

Реклама

В свою очередь ФАС и вовсе не исключила, что может принять меры в связи с использованием слоганов «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени», так как это противоречит позиции ЦБ и антимонопольного органа по поводу упоминания участия госструктур в банковском секторе.

Председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов выразил несогласие с регуляторами, заявив, что не видит противоречий с рекомендациями указанных структур. Тем не менее, ролик с презентацией новой рекламной компании вскоре после заявления ЦБ.

«Открытие» учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган, который представит позднее», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Не меньше вопросов вызвало и участие в проекте популярного рэпера Василия Вакуленко, более всего известного под псевдонимом Баста, в качестве амбассадора. По мнению опрошенных Forbes финансовых экспертов, привлечение звездного музыканта могло обойтись «Открытию» в сумму порядка $200-300 тыс.

Отметим, что ЦБ вправе предъявлять претензии Задорнову, так как потраченные на рэп-звезду средства, являются государственными.

Каждый день мы становимся лучше: постоянно расширяем продуктовую линейку и делаем взаимодействие с банком ещё удобнее и выгоднее. Мы видим новые потребности людей, видим как они меняются и хотим меняться вместе с ними.



Нам нужен новый герой, который олицетворял бы эти изменения. pic.twitter.com/lw0Dl3wG2V — Банк «Открытие» (@otkritie) June 27, 2019

Слухи о привлечении к рекламной кампании «Открытия» Басты, впоследствии оказавшиеся верными, появились еще 25 июня — за два дня до скандальной презентации. Популярный рэпер стал первым музыкантом, ставшим амбассадором банка «Открытие». До этого организация сотрудничала со звездными спортсменами, включая вице-чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина, обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина и чемпиона Европы по футболу и шестикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду (на время чемпионата мира по футболу 2014 года).

Любопытно, что «Открытие» вознамерилось изменить позиционирование своего бренда, так как помимо Басты рассматривало кандидатуру актера и режиссера Данилы Козловского, сообщает Forbes. Согласно утверждению источника издания, у организации «есть желание уйти от санационной истории, которая тянется за ним, и сделать бренд дружелюбным, открытым к новым клиентам». Однако очевидно, что эти слова прямо противоположны новым рекламным слоганам, которые вызвали возмущение ЦБ и ФАС.

Как участие Басты в противоречивой рекламной кампании скажется на его карьере и имидже, пока неизвестно, однако рэпер уже был вовлечен в несколько скандалов, которые напрямую затрагивали его немалое состояние (по оценке Forbes, его годовой доход составляет $3,3 млн).

В октябре прошлого года Басту обвинили в порче газона на «Ростов Арене», что вызвало возмущение болельщиков футбольного клуба «Ростов». Утверждалось, что многотысячные поклонники вытоптали газон поля из-за неправильных мер защиты покрытия, предпринятых перед выступлением рэпера. В свою очередь, представитель музыканта Николай Дускин отверг обвинения.

«Все необходимые меры для безопасности газона были приняты. Более того, в день концерта траву поливали специальными составами, потому что покрытие позволяет это делать», — приводит его слова «СЭ».

Тем не менее, несмотря на заверения Дускина, множество фотографий пользователей соцсетей подтверждают нанесенный газону урон, однако до сих пор так осталось и невыясненным, что послужило причиной порчи покрытия. В итоге Баста не понес финансовых потерь из-за скандальной истории.

Несколько лет назад Баста все же вынужден был раскошелиться после конфликта с рэпером Децлом. Кирилл Толмацкий, который проживал рядом с клубом Вакуленко, начал жаловаться на слишком громкую музыку, что вызвало не совсем адекватную реакцию Басты, который начал осыпать Децла оскорблениями в соцсетях.

Толмацкий в ответ подал четыре исковых заявления в суд с требованием оплатить моральный ущерб. Как известно, суд встал на сторону Децла, однако в то же время пожалел и Басту. Децл требовал компенсацию в размере 4 млн рублей, но, по решению суда, ответчик выплатил лишь 350 тыс.

Завершился конфликт двух хип-хоп-музыкантов на крайне печальной ноте — в феврале 2019 года Децл скончался в возрасте 35 лет. Баста, который, к слову, был одним из первых, кто выразил соболезнования родным и близким Толмацкого, так до сих пор и не ответил, успели ли они достичь примирения.