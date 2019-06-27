Время оживших кукол: на что пойдут россияне

В четверг на российских экранах появились сразу 11 премьер. Аналитики считают, российские дистрибьюторы пытаются добиться сборов не качеством, а количеством. Прогнозируется, что многие фильмы пострадают от низких кассовых сборов в ближайший уикенд.

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Первую строчку займет фаворит предстоящих выходных — хоррор «Проклятие Аннабель 3». Супруги-демонологи Уоррены привозят куклу, одержимую демоном, к себе домой и запирают в стеклянном шкафу. Но кукла выбралась и спровоцировала восстание мертвецов. По данным предварительных продаж фильм уже собрал 1,78 млн рублей. Аналитики считают, что для победы в кинопрокате фильму надо собрать 125-130 млн рублей за уикэнд. Это говорит о том, на выходные российский прокат покажет очень слабую выручку.

Вторую строчку займет мультфильм «История игрушек 4». Анимационная франшиза от Pixar демонстрирует хорошую динамику кассовых сборов. Во второй уик-энд фильм может потерять всего 47-48 % сборов и заработать 90 млн рублей. Однако это не скажется на итоговом провале картины в российском прокате. Несмотря на большой успех франшизы в мире, в России «История игрушек» традиционно выступает слабо.

Тройку лучших замкнут «Люди в черном: Интернэшнл». Это четвертая часть франшизы об отряде агентов, защищающих Землю от инопланетных вторжений. В новой части саги места Уилла Смита и Томми Ли Джонса заняли Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Ожидается, что фильм всего соберет 43 млн рублей при падении сборов на 58%.

На четвертой позиции стоит премьера фильма «Та еще парочка». Аналитики считают, что он соберет 40 млн рублей. Романтическая комедия о любви президента и журналиста, который неизвестно чем может закончится, может похвастать звездным составом в лице Шарлиз Терон (Шарлотта Филд) и Сета Рогена (Фред Фларски). Шарлотта Филд –– влиятельная бизнесвумен планеты, которая хороша, умна и обворожительна –– встречает эксцентричного и склонного в саморазрушению журналиста Фреда. Их союз запускает цепочку головокружительных событий мирового масштаба.

Фильм «Собачья жизнь 2» окажется только на пятой позиции с предположительной кассой в 33 млн рублей. Пес Бейли прожил несколько жизней, прежде чем воссоединился со своим первым хозяином. Во второй части процесс перерождения продолжится. Режиссером фильма стала Гейл Манкусо –– двукратных лауреат премии «Эмми».

Из пятерки сильнейших выпадет мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». По данным аналитиков, сиквел соберет за этот уик-энд 28 млн рублей при падении сборов на 44%. «Тайная жизнь домашних животных» –– полюбившийся отечественных зрителям мультфильм, вторую часть которого дублировали Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Сергей Гармаш и Борис Быстров.

«Курск» датчанина Томаса Винтерберга –– драма о страшной трагедии экипажа затонувшей подлодки, унесшей жизни 118 человек. Сценарий основан на книге британского журналиста Борте Мура «Время умирать: не рассказанная история трагедии «Курска», написанная по горячим следам. Предполагается, что премьера фильма соберет 25 млн рублей.

Восьмую позицию займет игровой ремейк диснеевского «Аладдина» в постановке Гая Ричи. В этот уикэнд падение сборов картины достигнет 46%, и лента соберет 20 млн рублей.

Ремейк популярной страшилки 80-х «Детские игры» резко опустится на девятую строчку. За выходные фильм принесет 11 млн рублей при падении сборов на 66%.

Замкнет список премьера российской драмы «Выше неба» Оксаны Карас, завоевавшая на последнем «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль. Ожидается, что фильм соберет 11 млн рублей.