Про уродов и людей: грузинские артисты о событиях в Тбилиси

Многие российские звезды грузинского происхождения не остались равнодушными к отношениям между Россией и Грузией, накалившимся из-за произошедшего 20 июня инцидента. Антироссийские акции в Тбилиси начались после того, как принимающая сторона посадила депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, прилетевшего в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия, на место спикера парламента, где он выступил с речью на русском языке.

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Представители «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» не позволили Гаврилову договорить и потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого они сами покинули помещение и якобы призвали граждан выйти на митинг. Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось около 10 тыс. активистов, требовавших отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. На фоне беспорядков в Тбилиси спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность.

После того, как российскую делегацию выгнали из грузинского парламента, в Тбилиси началась массовая акция протеста, испортившая отношения между Россией и Грузией. Президент страны Саломе Зурабишвили выступила с открытым антироссийским заявлением, опубликованным на официальной странице главы государства в фейсбуке.

«Россия — наш враг и оккупант. Ее пятая колонна может быть более опасной, чем открытая агрессия»,— написала Зурабишвили.

В результате президент России Владимир Путин отменил авиасообщение между странами, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал произошедшее проявлением русофобии.

Реакция звезд грузинского происхождения, работающих на территории обеих государств, оказалась неоднозначной. Мнения разнятся от поддержки протестов, до желания побыстрее успокоить конфликт.

Родившийся в Сухуми резидент Comedy Club Николай Никешин, выступающий под грузинским псевдонимом Зураб Матуа, отреагировал весьма болезненно. Он опубликовал в инстаграме стихотворение, посвященное инциденту.

Автор процитированного произведения Павел Гавриленков назвал депутата Гаврилова «драконом, который водрузил свой зад на неудобный трон» и спровоцировал гнев толпы.

Его коллега, стендап-комик Андрей Бебуришвили, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал происходящее «позором». «Я думаю это временное позорное недоразумение, которое вскоре забудется. Иначе это сложно назвать», — заявил Бебуришвили.

Народный артист СССР Олег Басилашвили также не постеснялся в оценке произошедших событий. В интервью телеканалу «360» актер назвал радикально настроенных людей «уродами».

«Что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени», — заявил Басилашвили.

Знаменитый композитор Гия Канчели, известный своей музыкой к народным фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза», в свою очередь откровенно выразил поддержку протестным акциям в Тбилиси и выразил сожаление, что не смог оказаться в гуще событий.

«Если бы не состояние здоровья, я бы сегодня стоял рядом с вами, рядом с молодежью», — заявил Канчели в интервью телекомпании «ПирWели».

Режиссер клипов Ладо Кватания, основываясь на рассказах находившихся у здания парламента людей, также выразил убеждение в том, что на территории Грузии нет русофобских настроений, не согласившись с позицией Кремля.

«Есть конкретные претензии к действующей власти и вопросы столкновения политических взглядов. Обвинять теперь, что кто-то плохой, а кто-то хороший… Повторюсь, каждый вправе выбирать ту или иную позицию», — сказал Кватания.

Также он обратил внимание на особенности визового режима и авиасообщения между двумя странами, обвинив Россию в отсутствии гостеприимства. «Самое главное — победит мир. Очень надеюсь, что авиасообщение наладится.

Один есть нюанс — для того, чтобы поехать в Грузию, россиянам не нужна виза, а чтобы им приехать в Россию — нужна. Это показатель того, как там готовы встречать людей.

Нужно, чтобы был безвизовый режим, и все будет прекрасно», — заключил режиссер.

Заслуженный артист России Валерий Меладзе, родившийся в грузинском городе Батуми, на фоне событий на его родине не стал устраивать «бурных празднований» в свой день рождения — 23 июня певцу исполнилось 54 года. Также Меладзе написал в инстаграме о том, что «братские отношения, которые строились веками, нельзя разрушить в один день».

«Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Все пройдет, пройдет и это... Но и жизнь проходит!» — написал Меладзе под своим фото в национальном грузинском костюме.

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер грузинского происхождения Резо Гигинеишвили опубликовал в соцсети более конкретное высказывание. Он прямо заявил, что в Грузии нет русофибии и рассказал о своем визите на родину после войны в 2008 году.

«После войны 2008 года я поехал со своей съемочной группой в Грузию снимать картину «Любовь с акцентом». Даже тогда, несмотря на послевоенное время, на шок и стресс, который в Грузии испытали люди, я не помню, чтобы мои русские коллеги почувствовали бы дискомфорт. Тогда в очередной раз я поразился достоинству моего народа. Уверен, что думающие люди не верят в русофобию грузин!» — написал уроженец Тбилиси.

Некоторые российские звезды грузинского происхождения отказались отвечать на вопросы по поводу произошедшего в Тбилиси инцидента. Директор группы «А-Студио» Виктория Нуриева сообщила корреспонденту «Газеты.Ru», что уроженка Тбилиси Кети Топурия «не дает комментариев на политическую тему». Менеджер бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозии, известного как L'One, также заявил об отказе артиста давать интервью. Также от комментариев отказалась певица Нино Катамадзе.