Умер лидер группы «Високосный год»

В Москве в возрасте 46 лет скончался основатель и лидер группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом написал в фейсбуке директор коллектива Алексей Кан.

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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других», — сообщил Кан.

Он отметил, что музыкант, проживший всю жизнь в городе Фрязино, умер в одной из московских больниц из-за остановки сердца.

«В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом», — говорится в сообщении.

Директор «Високосного года» добавил, что Калинников не гнался за популярностью и не хотел никого «победить». По его словам, после 2010 года музыкант редко выходил на сцену, зато появлялся в соцсетях, где остро высказывался на разные темы и спорил с блогерами.

«На цифровых платформах можно найти далеко не все произведения «Високосного Года», да и группа в последние годы была виртуальной творческой единицей. После насыщенной концертами первой половины 2000-х пришло время смен состава, новые песни выходили все реже», — написал Кан.

Рок-группа «Високосный год» появилась в 1990 году в подмосковном городе Фрязино, находящемся в 20 км от столицы. Изначально название коллектива принадлежало песне, которую Калинников начал писать в 1988 году. Композицию он так и не доделал, зато через два года собрал группу.

В первый состав коллектива входили вокалист, гитарист и автор песен Илья Калинников, гитарист Дмитрий Гугучкин, клавишник Илья Сосницкий и бас-гитарист Павел Серяков. Первым руководителем «Високосного года» был заслуженный артист России Александр Кутиков, в 1970-х годах игравший в группе со схожим названием — «Високосное лето». В 2000 году в коллектив пришел Дмитрий Кукушкин, играющий на баяне и гитаре, и бессменный директор группы Алексей Кан.

В январе 1995 года коллектив записал «Лучшую песню о любви», быстро ставшую хитом. Окрыленный первым успехом руководитель группы повлиял на создание композиции «Тихий огонек», позднее вошедшей в сериал «Дальнобойщики» в 2001 году.

Первый радиоэфир с музыкантами «Високосного года» состоялся в январе 1998 года. Тогда же был снял клип на «Лучшую песню о любви».

Очередной хит под названием «Метро» группа записала в марте 2000 года, а в ночь на 5 апреля эта песня впервые вышла на радио. Композиция быстро разлетелась по самым популярным московским радиостанциям, победила в хит-параде «Чартова дюжина» и оставалась на первой строчке на протяжении семи недель.

Композиция «Метро» вошла в единственный официальный альбом группы «Который возвращается», по неофициальным данным ставший платиновым.

В октябре 2000 года народная артистка СССР Алла Пугачева пригласила музыкантов «Високосного года» принять участие в «Рождественских встречах» с возможностью исполнить две композиции — «Лучшую песню о любви» и «Метро». Выступление на шоу добавило интереса публики к коллективу.

На следующий год группа получила номинацию на премию «Овация», стала лауреатом награды «Стопудовый хит» и «Песни года». В 2002 году Илья Калинников, полюбившийся водителям благодаря успеху «Тихого огонька» в «Дальнобойщиках», получил «Золотую звезду Авторадио».

«Песни Ильи Калинникова очень любили радиостанции, а стало быть и водители. В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет — наивный) рок-аккомпанемент, вызывавший ассоциации с мелодиями из советских фильмов 1960-1970-х.

Их признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория. Тем более, что мотивы с первого раза намертво въедались в память», — написал Кан в фейсбуке.

Активность «Високосного года» снизилась после 2004 года — группа записала меньше песен и перестала выходить на публику. Состав коллектива несколько раз менялся, но Калинников и Кан оставались неизменными членами группы. В 2006 году в «Високосный год» пришли двое молодых музыкантов, и музыканты возобновили свою деятельность.

В 2014 году «Високосный год» в первый и последний раз выступил на одном из крупнейших в России фестивалей «Нашествие», после чего свел свою активность к нулю.