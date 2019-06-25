«Тролли 2», «Прости, мы скучали» и другие трейлеры недели

«Тролли 2» («Trolls World Tour»); Уолт Дорн

Студия DreamWorks представила трейлер мультфильма «Тролли 2». Судя по нему, в новой части анимационной франшизы героям Розочке и Цветану предстоит сразиться за разнообразие жанров в музыке против Трэша, пытающегося установить в вымышленном мире «рок-диктатуру». Главного злодея в оригинале озвучил основатель группы Black Sabbath, великий и ужасный Оззи Осборн.

«Прости, мы скучали» («Sorry We Missed You»); Кен Лоуч

Одна из главных премьер Каннского кинофестиваля в этом году — фильм «Прости, мы скучали» британского режиссера Кена Лоуча обзавелся трейлером. В своей новой работе дважды обладатель «Пальмовой ветви» (за ленты «Ветер» и «Я, Дэниел Блэйк») исследует последствия финансового кризиса на примере истории простого водителя из Ньюкасла, который пытается найти средства для существования и прокормить свою семью.

«Королева и худышка» («Queen and Slim»); Мелина Матсукас

Студия Universal выпустила дебютный трейлер фильма «Королева и худышка» («Queen and Slim»). По сюжету, Слим и Куин отправляются на первое свидание, но внезапно по дороге их останавливает полицейский. В результате потасовки Слим убивает его, чтобы защитить себя и девушку. В главных ролях снялись звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя, Джоди Смит и Хлоя Севиньи.

«Черное и синее» («Black and Blue»); Деон Тейлор

В сети вышел трейлер фильма «Черное и синее» с Наоми Харрис («Лунный свет») и Фрэнком Грилло («Схватка») в главных ролях. Судя по трейлеру, зрителей ждет еще одна история о порядочном полицейском и его продажных коллегах.

«Это не Берлин» («This Is Not Berlin»); Карлос Сама

Действия фильма «Это не Берлин» разворачиваются в Мехико в 1986 году. Чтобы не прослыть изгоем, семнадцатилетний школьник Карлос (Ксабьяни Понсе де Леон) отправляется на вечеринку в клуб Ацтека, где погружается в мир пост-панка, свободной любви (и сами знаете чего). Премьера картины состоялась на фестивале Sundance в этом году.

«Сокол из арахисовой пасты» («The Peanut Butter Falcon»); Тайлер Нильсон, Майкл Шварц

Вышел трейлер приключенческой драмы «Сокол из арахисовой пасты» с Шайа ЛаБафом и Дакотой Джонсон в главных ролях. По сюжету картины, герой Зак с синдром Дауна сбегает из лечебницы, чтобы стать профессиональным рестлером. По пути он встречает преступника Тайлера и практикантку Элеонору, которые решают поддержать Зака в его мечте.