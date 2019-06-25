«Человек-паук», «Паразиты» и другие премьеры июля

«Человек-паук: Вдали от дома» («Spider-Man: Far from Home»); Джон Уоттс. Премьера в России — 4 июля

Во втором сольном фильме о Человеке-пауке в киновселенной Marvel Питер Паркер (Том Холланд) решает отдохнуть от своих суперспособностей и отправляется на каникулы в Европу. Планам подростка, конечно же, сбыться не суждено. Глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручает ему особое задание, а именно — сразиться с элементалями (опасными существами, которые управляют стихиями). Одолеть могучих монстров Человеку-пауку поможет загадочный Мистерио (Джейк Джилленхол), один из основных антагонистов супергероя, согласно оригинальным комиксам.

«Паразиты» («Gisaengchung»); Пон Чжун Хо. Премьеры в России — 4 июля

Новое творение южнокорейского режиссера Пона Чжуна Хо, получившего в этом году Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля, — фильм «Паразиты» рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам, чтобы изменить свое финансовое положение. Подробнее — в нашей рецензии.

«Анна» («Anna»); Люк Бессон. Премьера в России — 11 июля

Французский режиссер Люк Бессон возвращается к истокам в своем новом фильме «Анна» о наемной убийце, маскирующейся под русскую модель. Главная роль в ленте досталась уроженке Магадана и в недалеком прошлом — звезде мировых подиумов — Саше Лусс. Компанию ей составили Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи.

«Мертвые не умирают» («The Dead Don't Die»); Джим Джармуш. Премьера в России — 11 июля

С вампирами Джим Джармуш разобрался еще шесть лет назад в драме «Выживут только любовники», а теперь взялся за оживших мертвецов в комедии «Мертвые не умирают». Выжить в зомби-апокалипсисе попытаются Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

«Король Лев» («The Lion King»); Джон Фавро. Премьера в России — 18 июля

Самый трогательный мультфильм Disney «Король Лев», в этом году отметивший 25-летие, также обзавелся ремейком. Показ анимационной ленты стартует в российских кинотеатрах с 18 июля 2019 года.

«Солнцестояние» («Midsommar»); Ари Астер. Премьера в России — 18 июля

В июле на экраны выходит триллер «Солнцестояние» режиссера Ари Астера, автора «Реинкарнации», признанного критиками одним из лучших хорроров ушедшего года. Герои фильма — американские тинейджеры, проводящие летний отпуск в Европе. В один из дней они забредают в шведскую деревню, где проходит национальный фестиваль. И все бы ничего, но вскоре оказывается, что праздник связан с языческим культом.

«Видок: Охотник на призраков» («L'Empereur de Paris»); Жан-Франсуа Рише. Премьера в России — 25 июля

История французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока, который спустя годы тюремного заключения решает сменить профессию и не находит ничего лучше, чем стать частным детективом. В главных ролях фильма «Видок: Охотник на призраков» — Венсан Кассель, Фрея Мейвор, Ольга Куриленко и другие.