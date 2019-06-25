«Полная чушь!» МХАТ резко ответил сочувствующим Дорониной

В МХАТ имени Горького ответили на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом письме артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину. По словам заместителя художественного руководителя театра Александра Замыслова, все эти обвинения являются «невероятной чушью».

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«Все от начала и до конца невероятная чушь», — цитирует его РИА «Новости».

Согласно Замыслову, «рост продаж у МХАТа каждый месяц составляет 20 процентов», и спектакли пользуются большим успехом у зрителей даже летом. Вместе с тем он подчеркнул, что президент театра Татьяна Доронина и худрук Эдуард Бояков «все время на связи».

«К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла. Особенно она расстраивалась, что не смогла посетить премьеру спектакля «Последний срок» Распутина, на которую приезжали близкие писателю люди: его вдова и директор музея Распутина, высоко оценившие постановку», — сказал заместитель худрука.

В заключение Замыслов пообещал, что Доронина займется формированием художественного совета, который должна возглавить, когда будет чувствовать себя лучше и придет в театр.

В пресс-службе Министерства культуры России, в свою очередь, сообщили, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг МХАТа, стараясь прислушиваться к аргументам всех сторон конфликта.

«Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение», — заявили в Минкультуры.

Наконец, отреагировал на требование актеров и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отметил, что назначение худруков театров не является прерогативой главы страны.

«Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — сказал он.

Ранее стало известно, что многие актеры МХАТ имени Горького выступили с требованием к новому художественному руководителю Эдуарду Боякову, призвав вернуть в театр его предшественницу Татьяну Доронину. Кроме того, артисты также записали видеообращение к президенту России, в котором высказали аналогичную просьбу. Подробнее о причинах недовольства актеров в интервью «МК» поведала заслуженная артистка России Лидия Матасова.

«Мы требуем возвращения Татьяны Васильевны в качестве худрука нашего театра, — заявила она. — Дело в том, что ее по сути обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков».

Как известно, Бояков возглавил МХАТ в конце прошлого года, тогда как заместителем худрука по литературной части стал писатель Захар Прилепин. В то же время сама Доронина была переведен на специально введенную должность президента театра. При этом в СМИ сообщалось, что народная артистка СССР добровольно покинула свой пост.

Все та же Матасова, впрочем, заявила, что Доронина якобы и правда согласилась на кадровые перестановки, но «на своих условиях, которые не были выполнены».

«Согласилась на своих условиях, которые не были выполнены. Никаких бумаг, подтверждающих ее полномочия, не было. И только спустя два месяца ей дали бумаги, где у нее никаких абсолютно прав на творческое руководство — все отдано на откуп Боякову и его компании» — пояснила она.

Согласно артистке, спектакли в МХАТе, созданные уже при новом худруке, якобы не выдерживают критики, что сказывается и на зрительском интересе к постановкам.

«Один — «Леди Гамильтон» — начали репетировать еще при ней. А с остальными спектаклями беда. Например, «Последний герой» — пошлая, бездарная пьеса с бездарной режиссурой: на последнем спектакле было 120 человек, остальных они нагоняли. Причем билеты продавали по 100 и 200 рублей, а нас упрекали, что до их прихода в партер МХАТа стоили по три тысячи», — заключила она.