Не дали хайпануть: BadComedian уличил Собчак во лжи

Популярный блогер Евгений Баженов, известный ютьюб-аудитории как BadComedian, обвинил телеведущую Ксению Собчак в попытке пропиариться на его проблемах. Об этом 28-летний кинообозреватель рассказал после публикации Собчак видео, в котором она выразила удивление решением Баженова не встречаться с представителями компании Kinodanz, ранее подавшей на блогера в суд.

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Напомним, что в начале этой недели Баженов выложил на своем канале ролик, в котором поведал о судебных разбирательствах с Kinodanz. По словам популярного критика, кинокомпания решила отсудить у него 1 млн рублей из-за обзора на фильм «За гранью реальности».

Данная история мгновенно получила огромный общественный резонанс: в поддержку Баженова публично высказались, в частности, журналист Юрий Дудь, продюсер Александр Роднянский, режиссеры Федор Бондарчук и Сарик Андреасян (работы которого, к слову, Баженов неоднократно критиковал), а также сама Собчак.

«С ужасом наблюдаю за развитием ситуации вокруг талантливейшего киноблогера BadComedian, за которым я давно и с удовольствием слежу», — написала она у себя в телеграме.

Всего спустя пару дней Ксения, впрочем, поделилась с интернет-пользователями уже своим недоумением относительно отказа BadComedian посетить встречу с представителями Kinodanz. Согласно телеведущей, проникнувшись проблемой блогера, она сумела связаться с кинокомпанией — и та якобы заявила, что готова отозвать иск.

«Но у них одна просьба: они хотят объяснить, почему этот иск вообще возник. Им важно озвучить свою позицию», — поведала Собчак.

Затем экс-кандидат в президенты России связалась с Баженовым и рассказала о появившейся перспективе уладить разногласия вне суда. Блогер, однако, отказался — Ксения даже вставила аудиозапись отрицательного ответа Евгения («Доброй ночи. Я еще раз поблагодарю за поддержку в СМИ. Тем не менее — в данном вопросе… Я отвечу на него «нет». Все-таки я не буду участвовать») в свое видео.

«Тут я совсем запуталась, — призналась телеведущая, комментируя отказ кинокритика. — Получается, что киноблогер BadComedian отказывается от встречи с продюсерами и от примирения. И говорит, что все контакты только через адвокатов. Жень, согласись, что ты в своем кинообзоре назвал бы этот жанр «кинокомедия абсурда». Это немножко получается, как в том анекдоте. Девушку насилуют, а она кричит: «Руки прочь». Ты такой подходишь, а она кричит: «Это вам руки прочь, а вы продолжайте меня насиловать».

Немногим позднее на видео Собчак отреагировал и сам Баженов. Он, в частности, подчеркнул, что Ксения использовала аудиозапись его ответа с отказом без разрешения (к тому же — якобы обрезанную), а также уточнил, что встреча с Kinodanz должна была состояться на шоу телеведущей.

«Возможно, комментарий был непонятен, потому что Ксения его обрезала для своих зрителей. Это я умалчиваю о том, что она не спросила разрешения, можно ли это публиковать или нет, — приводит слова Баженова группа «ВКонтакте». — Видимо, обрезан он для того, чтобы переиначить мои слова из разговора с ней. Я сказал, что готов на личную встречу. Если Kinodanz готовы к примирению, пусть связываются с юристами — и можно все организовать. Но в ее ролике звучит — «Он отказывается от встречи и примирения». Видимо, нужно для динамики или интереса... На здоровье.

А отказ мой был прост. Ситуация очень странная, до Kinodanz пытаются достучаться все, но никто не смог получить и крупицу комментария — даже спустя столько времени. И тут Ксения Собчак за один день договаривается со всеми уже на отказ от иска. Но вот условие есть: прийти к ней на передачу и встретиться там с Kinodanz. Тем самым, дескать, будет все публично».

В заключение блогер отметил, что — уже после публикации видео Собчак — лишь утвердился в правильности своего выбора.

«Судя по произошедшим событиям с публикацией личной переписки и переиначиванием слов, мои опасения только дополнились», — признался Баженов.