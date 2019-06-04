Лицемеры и льстецы: Дэвиду Линчу вручат утешительный «Оскар»

Американский режиссер Дэвид Линч будет награжден почетной премией «Оскар» Американской киноакадемии за выдающийся вклад в мировой кинематограф, сообщается на сайте организации.

«Эти награды, вручаемые академией каждый год, признают заслуги людей, которые посвятили свою жизнь творческим достижениям и внесли выдающийся вклад в нашу индустрию и вне ее», — говорится в обращении главы академии Джона Бэйли.

Помимо Линча, почетный «Оскар» также будет вручен режиссеру из Италии Лине Вертмюллер, американскому актеру Уэсу Стьюди, а американская актриса Джина Дэвис будет удостоена награды имени Джина Хершолта, которая вручается за выдающийся вклад «в дело гуманизма».

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«Режиссер, музыкант и художник Дэвид Линч родился в Мизуле, штат Монтана, в 1946 году. Он написал сценарий, спродюсировал и снял свой первый полнометражный фильм «Голова-ластик» в 1977 году. Этот фильм, над монтажом, музыкой и звуком к которому Линч работал сам, получил культовый статус и продолжает обретать поклонников», — отметили в академии.

Среди других художественных достижений Линча организаторы премии отметили фильм «Человек-слон», номинированный на восемь «Оскаров», а также «Синий бархат» и «Малхолланд драйв», которые с разницей почти в пятнадцать лет принесли ему две номинации за лучшую режиссуру.

Несмотря на это, в списке его работ не был указан сериал «Твин Пикс», успех третьего сезона которого у зрителей и у критиков, скорее всего, если не стал причиной, то оказал серьезное влияние при принятии решения о вручении ему почетного «Оскара».

Исполнителя главной роли специального агента Дейла Купера, который ведет расследование по делу о смерти Лоры Палмер в маленьком городке «Твин Пикс» Линч встретил на Орегонском шекспировском фестивале в Ашланде. Актер Кайл Маклахлен, который вернулся с мероприятия в Сиэтл в полной уверенности, что никто не обратил на него внимания, был удивлен, получив приглашение сняться в научно-фантастическом эпосе «Дюна» по роману Фрэнка Герберта.

«Дэвид не проводит прослушиваний. Мы встретились и говорили около 20 минут. Он вручил мне сценарий и сказал: «Возвращайся через четыре или пять дней и мы сделаем пробную съемку». Я никогда не участвовал в пробной съемке до этого. Я никогда не читал сценарий фильма. Мне было 23. Только что из школы, и они нашли меня в Сиэтле», — рассказывал Маклахлен через 35 лет.

Несмотря на провал «Дюны» и плохие отзывы критиков, Линчу понравилось работать с Маклахленом и он пригласил его повторно — на этот раз в фильм «Синий бархат». Постановщик восхищался его способностью сыграть «и наивность, и невинность, и одержимость».

После номинации на «Оскар» за режиссуру, Линча пригласили для работы над телесериалом «Твин Пикс», которому суждено было сыграть ключевую роль в жизни всех, кто принимал участие в его создании.

Первую серию «Твин Пикса» видели по телевизору более 8 млн человек, шоу продержалось в эфире два сезона и попало в учебники как поворотная точка в развитии телевидения и сериального производства.

После двух с половиной десятилетий обязательных отнекиваний на вопросы журналистов о возможном продолжении полюбившегося проекта в 2017 году Линч объявил о начале съемок третьего сезона. Его выход на экране произвел эффект разорвавшейся бомбы, почти сразу вызвав массу предположений о том, что режиссер не остановится на достигнутом и замахнется на четвертый сезон.

«Я не знаю, как скоро он захочет снова работать. Дверь всегда открыта для Марка (Фроста — сценариста Твин Пикс, — прим. «Газеты.Ru») и Дэвида — для «Твин Пикса» или чего угодно еще, на их усмотрение», — отметил программный директор Showtime Гэри Левин.

Сам же Линч подчеркнул, что за годы в кинематографе «научился никогда не говорить никогда», однако обратил внимание на то, что создание сценария и последовавшие за этим съемки третьего сезона заняли у него четыре с половиной года, и в случае продолжения работы над «Твин Пиксом» его поклонникам придется запастись терпением.