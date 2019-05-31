Фанатов застигли врасплох: звезда «Сумерек» стал Бэтменом

Студия Warner Brothers утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза, передает Deadline. По данным издания, главным соперником звезды «Сумерек» на кастинге был Николас Холт, получивший наибольшую известность благодаря сериалу «Молокососы». При этом отмечается, что режиссер картины Мэтт Ривз изначального настаивал на кандидатуре Паттинсона в роли супергероя.

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Продюсером трилогии про человека-летучую мышь станет коллега Ривза по двум последним сиквелам «Планеты обезьян» Дилан Кларк. Работа над фильмом, премьера которого запланирована на 25 июня 2021 года, должна начаться уже этим летом. Как сообщает издание, официальное заявление Warner Bros. о том, что Паттинсону досталась главная роль, выйдет уже в самое ближайшее время.

33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, который сыграет супергероя. Его опережает только Кристиан Бэйл, которому исполнился 31 год на момент премьеры картины «Бэтмен. Начало» в 2005 году. Также роль легендарного персонажа в разные годы исполняли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер и Бен Аффлек.

В соцсетях мнения поклонников одного из самых популярных супергероев мира разделились. Некоторые пользователи выразили любопытство и интерес не совсем обычным выбором создателей фильма, однако нашлись фанаты, которые восприняли назначение Паттинсона на роль Брюса Уэйна резко отрицательно.

В феврале этого года стало известно, что на фоне сообщений об алкогольной зависимости 46-летний Аффлек не будет играть Бэтмена в предстоящем фильме.

«Жду выхода «Бэтмена» летом 2021 года, буду рад увидеть воплощение идей Мэтта Ривза», — написал Аффлек в твиттере, комментируя новость о том, что для съемок картины ищут нового актера.

Несмотря на то, что Аффлек никак не будет связан с новым фильмом о Бэтмене, он заявил о желании продолжить сотрудничество с киновселенной DC. По словам артиста, ему не удалось придумать интересную сюжетную линию для нового проекта о приключениях супергероя, однако он бы хотел выступить постановщиком какого-нибудь другого проекта DC.

«Думаю, было бы странно, если бы я сыграл какого-то другого персонажа. Но если DC захотят сотрудничать со мной, я готов снять для них какой-нибудь фильм — если это будет интересно и мне», — сказал Аффлек в интервью Ladbible.

Еще до официального утверждения Паттинсона на роль супергероя в сети активно обсуждалась его кандидатура. Так, в прессе и соцсетях его называли «лучшим выбором», который могла бы сделать владеющая правами на франшизу компания Warner Bros.

После оглушительного успеха актера в киносаге «Сумерки», в которой он исполнил роль обаятельного вампира Эдварда Каллена, Паттинсон снялся в психологическом триллере о поисках и захвате Саддама Хусейна «Миссия: Черный список», остросюжетном фильме «Ровер», рассказывающем о последствиях глобального экономического коллапса в австралийской пустыне, и криминальной драме «Хорошее время». Все эти ленты были высоко оценены на Каннском и Сиднейском кинофестивалях.

Позднее Паттинсон рассказал, почему у окружающих создается ощущение, что он старается откреститься от славы кумира подростков после выхода «Сумерек».

«Я пытаюсь найти для себя фильмы, которые от меня трудно ждать публике. Братья Сафди (режиссеры фильма «Хорошее время», в котором Паттинсон сыграл грабителя – «Газета.Ru») создают персонажей, которые тебе вроде бы очень нравятся, которые тебя привлекают, только потом оказывается, что они монстры и им место в психушке. Как, например, мой герой Конни», — цитирует артиста сайт kp.ru.

Кроме того, Паттинсон отметил, что теперь он предпочитает играть персонажей, действия которых трудно предугадать.

«Сейчас я пытаюсь выбирать для себя именно такие непредсказуемые роли. Не помню, когда я в последний раз смотрел коммерческое кино и оно меня вдохновило. Хотя какие-то фильмы про супергероев комиксов вроде бы и ничего», — отмечал актер два года назад.

Помимо «Бэтмена» Паттинсон собирается принять участие в еще одном фильме для Warnes Bros. — новом безымянном проекте Кристофера Нолана, сюжет которого также пока неизвестен.